8 czerwca w Sandomierzu, a 9 czerwca w Stalowej Woli rozgrywane były Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację.

Na starcie stanęło ponad 500 zawodników z całej Polski. Wśród nich byli medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata w biegach na orientację. Organizatorem imprezy był UKS Azymut Dębów, współorganizatorami Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej, Polski Związek Orientacji Sportowej i Stalowowolski Klub Biegacza. Autorem map przygotowanych specjalnie na tę imprezę był utytułowany zawodnik i kartograf Rafał Podziński.

Pierwszego dnia rywalizacji w Sandomierzu, uczestnicy startowali ze Starego Portu; biegali po starówce, z metą na Rynku obok ratusza. W Stalowej Woli o tytuły mistrzowskie walczyło 128 drużyn sztafetowych. Start, strefa zmian i meta zlokalizowane były na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a zawodnicy biegali po całym osiedlu Metalowców.

W biegach indywidualnych startowali reprezentanci Stalowowolskiego Klubu Biegacza. Trójka zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce. Elżbieta Pawlos była 9. miejsce w kat. K-40, Anna Starońska została sklasyfikowana na 8. miejscu w kat. K-35, a Marcin Siwek ukończył zawody na 7. miejscu w kat. M-35.

W biegu towarzyszącym w Sandomierzu Tomasz Pikuła zajął trzecie miejsce, a ponadto udział wzięli: Piotr Rochowski, Wiesław Chamera.

Dwie drużyny SKB – obydwie rywalizowały w kategorii wiekowej S-105 (cyfra oznacza sumę kategorii wiekowych zawodników tworzących dane sztafety). Na pierwszej zmianie ruszył na trasę Marcin Siwek, po nim Anna Starońska (oboje SKB), którzy startowali z Piotrem Krukiem (UKS Azymut Dębów). Wywalczyli 9. miejsce.

Elżbieta Pawlos (SKB) pobiegła na pierwszej zmianie w drużynie z Małgorzatą Luty ze Stalowej Woli i Mirosławem Markiem z Nowej Dęby, i zajęli 15. miejsce.

W mistrzostwach startował także Hubert Puka ze Stalowej Woli, a więc człowiek, który niejedno już w tego typu imprezach przeżył i doświadczył, wszak to jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce uczestników rajdów ultra i przygodowych, mający na swoim koncie około 150 startów. Indywidualnie zajął miejsce na początku trzeciej dziesiątki, natomiast w sztafecie startując w drużynie Azymut Siedliska ukończył rywalizację na 16. miejscu w kategorii S-140.

– To była super impreza! Około pół tysiąca osób na starcie. Przyjechali najlepsi polscy zawodnicy. Można było na ich tle zweryfikować swoje umiejętności. Przyznać trzeba, że niektórzy reprezentanci naszego miasta osiągnęli naprawdę całkiem dobre wyniki – powiedział nam Hubert Puka, który tydzień później ruszył do Czech na zawody w dogtrekkingu.

W biegu towarzyszącym w Stalowej Woli wystartowały 74 osoby, w tym zawodnicy SKB: Wiesław Chamera, Piotr Rochowski, Adam Prus, Karol Kosiorowski i Stanisław Młynarski. Na trasie rodzinnej (dla rodziców z dziećmi), Adam Prus z rodziną zajęli 2. miejsce, a Zbigniew Biskup z rodziną 3. miejsce.

Szczegółowe wyniki Mistrzostw Polski są dostępne na www.empeki.pl.