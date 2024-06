Na ostatniej sesji Rady Miejskiej po długiej dyskusji dotyczącej tworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował o umorzeniu części postępowania dotyczącego wydania decyzji o wylesieniu terenu 878 hektarów. Jednym z głównych powodów takiej decyzji jak mówił włodarz miasta była mylna interpretacja intencji miasta w tym zakresie.

– Zdaję sobie sprawę, że te emocje, które nam towarzyszą, mają różny wymiar, one wymagają szczególnie z mojej strony budowania zgody i również pewnej mądrości, która wynika z tego, że jeżeli pojawiają się obawy, jeżeli są pewne wątpliwości to moim obowiązkiem, moim zobowiązaniem w stosunku do miasta i do tego projektu jest umiejętność zrobienia kroku do tyłu. Wsłuchując się również w te głosy krytyczne chciałbym poinformować o podjęciu bardzo ważnej decyzji, która właśnie jest tym krokiem w tył, który ma mam nadzieję sprawić, że na nowo wspólnie siądziemy do zielonego, okrągłego stołu – jak przeprowadzić ten projekt w taki sposób, aby on nie budził wątpliwości – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Ponad 570 ha terenu wyłączone z decyzji środowiskowej

– Chciałbym poinformować wysoką radę, mieszkańców i wszystkich tych, którzy społecznie angażują się w ten projekt, że podjąłem decyzję o umorzeniu części postępowania dotyczącego wydania decyzji o wylesieniu terenu 878 hektarów, wyłączając z tej decyzji i umarzając postępowanie dotyczące obszaru 578 hektarów terenu. Pozostawiam do rozpatrzenia i do dalszego procedowania decyzji środowiskowej obszar 300 hektarów, który jest dzisiaj w dialogu, w decyzjach, jest dedykowany dla 5 inwestorów, którzy są zainteresowani i podtrzymują te decyzje dotyczącą realizacji ważnych, strategicznych inwestycji w zakresie nowoczesnej gospodarki dających perspektywę zmiany pod względem społecznym i gospodarczym, kreującym ważne specjalistyczne miejsca pracy – mówił prezydent Nadbereżny.

Dodał iż chciałby aby ta decyzja zachęciła do dialogu i dokonała pewnego istotnego resetu w tej sprawie, otwarcia nowej dyskusji na temat realizacji projektu Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola.

– Nie ukrywam, że jestem zaskoczony deklaracją pana prezydenta i jednocześnie chciałbym dedykować to co się właśnie wydarzyło tym wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie brali udział w tym, żeby właśnie do takiej decyzji pana prezydenta przekonać. Biorę to za dobrą monetę. Jak państwo widzicie presja ma sens i bardzo mnie to cieszy – mówił radny Damian Marczak.

Radny Jan Sibiga również stwierdził, że jest zaskoczony decyzją prezydenta. Chcąc doprecyzować konsekwencje jakie niesie za sobą ta zmiana zapytał czy w przypadku kiedy zgłoszą się inwestorzy inni niż ci którzy w tej chwili są zainteresowani tymi ponad 300 hektarami będzie odblokowana przynajmniej cześć z tych pond 500 hektarów.

Mylnie odczytane intencje

– Decyzja dotyczy wyłączenia z procedowania terenu 578 ha pod względem procesu decyzji środowiskowej na wylesienie, na wycinkę tego terenu. Natomiast nie jest to jednoznaczne z tym, że teren 500, 400, 300 ha nie będzie oferowany dalej inwestorom, chciałbym, żebyśmy mieli tutaj jasność. Przede wszystkim ten krok, o którym mówię, krok do tyłu dotyczy sytuacji i wrażenia, które zostało wytworzone jakoby naszą intencją jako miasta było prowadzenie wycinki w jednym czasie, w jednym etapie całego obszaru ponad 870 ha. I te intencje zostały odczytane w sposób mylny. Dlatego zmieniam strategię w tym zakresie aby każdy kolejny, nowy inwestor, każdy nowy proces inwestycyjny, który będzie prowadzony, aby on od samego początku był poddawany procesowi konsultacji. Jeżeli będziemy mieli kwestie złożenia kolejnego wniosku załóżmy dotyczącego 20 ha na proces wylesienia aby on był prowadzony indywidulanie, dedykowany dla poszczególnego obszaru i dla konkretnego inwestora – mówił prezydent. Wyjaśnił również jakie były faktyczne intencje miasta dotyczące złożenia ramowego wniosku na cały obszar. – Intencją było to abyśmy mieli szybkość decyzyjną, bo skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów polega na skuteczności i na szybkim procedowaniu decyzji administracyjnych. Stąd intencja zagwarantowania sobie takiego prawa do prowadzenia inwestycji w tym terenie ale tylko w określonych warunkach. Ponieważ ta intencja została zrozumiana w sposób opaczny to jej interpretacja w taki sposób zagraża bardziej wizerunkowi tej strefy niż ewentualne dłuższe procedowanie, decyzji w tym zakresie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Radna Urszula Tatys dopytywała czy w dłuższej perspektywie cały ten teren teraz wyłączony zostanie wylesiony, nawet te obszary wartościowe przyrodniczo.

– 578 ha jest to teren, który będzie wyłączony z decyzji środowiskowej, która w tej chwili jest procedowana dla całego terenu Strategicznego Parku Inwestycyjnego, co nie wyklucza w przyszłości, że część z tych ponad 500 ha, będzie oferowanych dla inwestorów. Natomiast chciałbym złożyć deklaracje, że ta inwentaryzacja, która w tej chwili jest robiona, jest robiona już jako nowe zlecenie, obejmujące również dłuższy okres czasu, pod względem badania przyrodniczego, ona będzie dla nas jednoznaczną mapą wskazania terenów, które mogą być przyrodniczo cenne czy takie które powinny być pozostawione. Żadna decyzja tutaj nie zapadnie jeżeli będzie kolizja uzasadniona pod względem przyrodniczym – tłumaczył włodarz miasta.

Podkreślił, że nie rezygnuje z planu budowy Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, proponuje natomiast inne podejście w zakresie wrażliwości w tym zakresie i wsłuchania się również w głos ekspertów, społeczeństwa i zaprojektowania terenu w taki sposób aby były strefy buforowe, zielone, wydzielone części, które nie będą podlegały zabudowie, urbanizacji.

