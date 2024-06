Na przedostatniej sesji przewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli stwierdziła, że w mieście potrzebna jest komisja do spraw nazewnictwa ulic rond i skwerów. Do biura rady, jak i do samych radnych spływają propozycje dotyczące takich nazw i przydałby się organ doradczy, który merytorycznie oceni te propozycje. Prezydent Lucjusz Nadbereżny powiedział, że w pełni popiera ten pomysł.

– Coraz więcej stowarzyszeń i instytucji pisze do biura rady, do przewodniczącej, do radnych, na temat nadania imienia skwerom, ulicom. Wiem, że to zawsze budzi pewne kontrowersje, dlatego taka moja propozycja, że może powołalibyśmy taką niezależną komisję złożoną z ekspertów, historyków, regionalistów – mówiła przewodnicząca Agata Krzek. Komisja miałaby być ciałem doradczym, które merytorycznie podchodziłoby do poszczególnych propozycji, przedstawiając radnym swoje rekomendacje, które pomogą podjąć właściwe decyzje. – Wiem, że w tej sprawie takie wnioski już były wcześniej składane i w tamtej kadencji rady nie udało nam się takiego ciała doradczego powołać, więc będę o to wnioskowała – mówiła Agata Krzek.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny stwierdził, że w pełni temat popiera. – Z poprzedniej kadencji pozostało bardzo dużo wniosków, które są do rozpatrzenia, dotyczące nazewnictwa rond, ulic, skrzyżowań, innych miejsc, i dobrze gdyby faktycznie Rada Miejska, co jest wyłączną kompetencją Rady Miasta w zakresie nazewnictwa, aby w formie takiego zespołu powierzyła ocenę tych wniosków osobom, które posiadają kompetencje z zakresu historii, tożsamości miasta, aby wypracować jakiś system nazewnictwa – mówił prezydent Nadbereżny. Dodał, że w jego ocenie również wewnątrz rady powinna powstać komisja do spraw nazewnictwa, która rozpatrzy rekomendacje i przygotuje stosowne uchwały.