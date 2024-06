O potrzebie wykonania przejazdu w sąsiedztwie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, który pozwoli przeciąć dwa pasy jezdni prowadzące w kierunku Niska oraz pas zieleni i skręcić w lewo w kierunku Rozwadowa, bez konieczności objeżdżania dużego skrzyżowania mówi się od lat. Pojawił się pomysł aby był on ogólnodostępny, jednak zarządca drogi nie zgadza się na takie rozwiązanie.

W lutym bieżącego roku informowaliśmy, że miasto rozważą budowę ogólnodostępnego przejazdu przez Al. Jana Pawła II na wysokości jednostki PSP. – Po analizie, która była też wynikiem prac nad nowym zagospodarowaniem zieleni, w ramach tych pasów odgradzających drogi, Al. Jana Pawła II, przyszła taka dość uzasadniona refleksja, że tak naprawdę ten przejazd, ta zawrotka nie powinna być tylko dla służb awaryjnych, ale powinna być pasem który służyłby również dla obsługi Mostostalu. Myślę, że jest to uzasadnione aby dokonać tam troszkę większej przebudowy, ale takiej która umożliwia aby osoby wyjeżdżając z Mostostalu, czy w ogóle kierujące się na nawrócenie na rondzie aby nie musiały na tym trzystopniowym zatrzymaniu na światłach czekać tylko żeby mogły ominąć to przez taki przejazd. Stąd korekta tego projektu będzie dokonana w taki sposób aby umożliwić przejazd nie tylko awaryjny dla służb, straży pożarnej, i innych służb, ale również innych uczestników ruchu drogowego – mówił wówczas włodarz miasta.

Jak się okazało zarządca (PZDW) drogi nie zgadza się na takie rozwiązanie. – Jeśli chodzi o opinię zarządcy drogi to ten pomysł aby rozszerzyć przejazd również dla pojazdów cywilnych nie uzyskał entuzjazmu, jest on kwestionowany. W tej chwili prowadzimy dialog w tym zakresie natomiast wszystko wskazuje, że jednak będziemy musieli powrócić do kwestii pierwotnego założenia czyli tylko przejazdu dla pojazdów specjalnych – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Dodał, że miasto jest gotowe na wykonanie zadania. Pas, w którym będzie robiony przejazd specjalnie został wyłączony z nasadzeń, które są realizowane w tym rejonie.