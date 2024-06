W piątek 14 czerwca odbyły się szkolne uroczystości jubileuszowe. Była msza św., złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona oraz uroczysta akademia.

Historia nadania imienia Jana Pawła II szkole rozpoczyna się od uchwały Samorządu Uczniowskiego podjętej 19 listopada 1998 roku mówiącej o propozycji nadania szkole imienia. 19 grudnia 1998 r. Biskup Sandomierski wydał pozytywną opinię w tej sprawie. 16 lutego 1999 r., u progu trzeciego tysiąclecia, w hołdzie za dar XX lat Pontyfikatu Jana Pawła II, ówczesna dyrektor szkoły Ludwika Błażejowicz na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, wystąpiła do Rady Gminy Pysznica o nadanie tutejszej szkole imienia Jana Pawła II. 25 lutego 1999 r. Rada Gminy Pysznica podjęła uchwałę w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy imienia Jana Pawła II.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęto od mszy św. w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod popiersiem Jana Pawła II przed budynkiem szkoły. W hali sportowej odbyła się uroczysta akademia poświęcona jubileuszowi, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz goście specjalni. Podczas tej wyjątkowej uroczystości, wspominano historię szkoły i jej rozwój na przestrzeni lat. Podkreślono rolę papieża Jana Pawła II jako wzoru do naśladowania dla uczniów i nauczycieli, który inspiruje do działania i rozwoju duchowego.

– Nosić imię Jana Pawła II to wielkie zobowiązanie i my staramy się temu zobowiązaniu podołać. Na przestrzeni lat zrodziło się w naszej szkole wiele inicjatyw i działań, które inspirowane życiem i nauczaniem Jana Pawła II wzbogaciły nasze programy wychowawcze. Odwoływaliśmy się do jego słów, myśli, nauczania przy każdej szkolnej uroczystości, każdej okazji. Tak było, jest i mam nadzieję, tak pozostanie – powiedziała Teresa Mierzwa dyrektor PSP w Pysznicy.

Uczniowie i nauczyciele przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny, w którym zaprezentowali nie tylko historię szkoły ale również inicjatywy i działania związane z pracą z patronem realizowane w szkole przez te 25 lat. Zaproszeni goście i uczniowie mogli obejrzeć fragmenty filmu z nadania szkole imienia. Wybrzmiały także piosenki zaśpiewane przez solistów i przez chór. Na uroczystościach byli obecni między innymi Senator RP Janina Sagatowska, starosta i wicestarosta stalowowolski, przedstawiciele władz gminnych, dyrektorzy i przedstawiciele Rodziny Szkół Noszących im. Jana Pawła II, emerytowani dyrektorzy i pracownicy pysznickiej szkoły, rodzice uczniów oraz księża. Wszyscy gratulowali tak doniosłej uroczystości i wręczyli Teresie Mierzwie upominki z tej okazji. Zaproszeni goście mogli obejrzeć w holu szkoły wystawę fotografii „Kartka z albumu – spotkanie ze Świętym” gdzie znajdowały się zdjęcia ze spotkania mieszkańców Pysznicy z Janem Pawłem II oraz wpisać się do pamiątkowej księgi.

Jubileusz 25-lecia nadania imienia Jana Pawła II szkole w Pysznicy był nie tylko okazją do świętowania, ale także do refleksji nad misją szkoły i jej znaczeniem w życiu społecznym.