Tworzona w Stalowej Woli lista zadań rezerwowych zaniepokoiła mieszkańców osiedla Hutnik, którzy obawiają się, że na tę właśnie listę trafi oczekiwana od lata przebudowa ulicy Wańkowicza. Kwestię tę na ostatniej sesji, a także na poprzedzającej sesję konferencji prasowej poruszał radny Andrzej Dorosz. Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapewnił, że obawy są bezpodstawne ponieważ inwestycja zgodnie z zapowiedziami będzie realizowana.

Radny Andrzej Dorosz na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 czerwca pytał czy zapowiadana lista rezerwowa będzie obejmowała remont ulic na osiedlu Hutnik.

– W uchwale budżetowej nie ma zdjęcia środków finansowych z ulicy Wańkowicza, ani z ulicy Parkingowej i ulic towarzyszących, które będą remontowane. Nigdy nie wypowiedziałem się aby ograniczenie mogło dotyczyć ulicy Wańkowicza czy jakichkolwiek innych zadań które są współfinansowane ze środków zewnętrznych. I takiego planu nie ma. Ulica Wańkowicza wraz z ulicami przyległymi będzie realizowana zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem budżetu który mamy przy wykorzystaniu środków z inwestycji strategicznych Polski Ład. To jest kwota 8 mln zł, które pozyskaliśmy na to zadanie. W najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg. Realizacja zadań na osiedlu Hutnik jest niezagrożona – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Jestem jedynym radnym z osiedla Hutnik, muszę świecić oczami przed całym miastem za to, że ten remont ulic był wielokrotnie zapowiadany od bardzo dawna, ludzie się denerwują, pytają mnie kiedy to ruszy? – mówił radny Dorosz.

Włodarz miasta stwierdził, że podstawowym dokumentem w zakresie realizacji zadań miasta nie jest tylko budżet ale również Wieloletnia Prognoza Finansowa, która stanowi integralną część działań budżetowych. _ Jest to zadanie o potężnym oddziaływaniu na sąsiednie budynki, na wykonanie dokumentacji, która musi rozdzielić kwestie kanalizacji deszczowej, od drenażu osiedla, bo głównym problemem i tym co powoduje, że to zadanie tak długo czeka na realizację nie jest kwestia samej realizacji drogi. Ta droga stanowi istotny drenaż sąsiednich nieruchomości prywatnych i jeżeli byśmy wykonali to zadanie tylko w pasie drogi, nie patrząc na sąsiednie nieruchomości dokonalibyśmy zalania, tych nieruchomości, a jak wiemy osiedle Hutnik charakteryzuje się również garażami podziemnymi. Prace są w sposób bardzo zaawansowany prowadzone, również pod względem dokumentacji, pod względem badania zlewni. Będzie to prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj. Absolutnie to zadanie nie będzie kasowane, czy nie będziemy na nim oszczędzać – stwierdził włodarz miasta.

Rzeczowa realizacja tego zadania może trwać od 18 do 24 miesięcy.