Planowany remont ulicy Wyszyńskiego odwlecze się w czasie. Inwestycja nie otrzymała dotacji zewnętrznej. Jak poinformował prezydent Nadbereżny miasto straciło punkty m.in. w związku z brakiem w koncepcji przebudowy ścieżek rowerowych. Gmina jednak nie rezygnuje z remontu drogi, przygotuje projekt i ponownie będzie ubiegać się o wsparcie zewnętrzne.

Temat remontu ulicy Wyszyńskiego w Stalowej Woli na ostatniej sesji Rady Miejskiej wywołał radny Dariusz Przytuła, który jak zaznaczył w imieniu mieszkańców pytał o planowany remont tejże ulicy.

– W ostatnich tygodniach został wykonany remont tej ulicy pod względem frezowania, załatania dziur, wyrównania nawierzchni. Został on wykonany, dlatego, że już ostatecznie zapadła decyzja w Urzędzie Wojewódzkim, że miasto Stalowa Wola, nie otrzyma dofinansowania, w ramach funduszu modernizacji dróg. Dyskusja, która toczyła się w ramach konsultacji społecznych rozstrzygała o tym czy w ramach zadania ulicy Wyszyńskiego mamy wykonywać ścieżkę rowerową czy nie. Opinia mieszkańców była negatywna – tak aby ścieżki rowerowej nie wykonywać. Czując się zobowiązani tymi konsultacjami społecznymi nie zaprojektowaliśmy, zgodnie z życzeniem większości mieszkańców tej ścieżki rowerowej. Spowodowało to utratę punktów w ocenie merytorycznej projektu. I niestety to nas przerzuciło na listę rezerwową, a później z tej listy rezerwowej zupełnie spadliśmy. To duża strata bo to ponad 11 mln zł dofinansowania. To było w ramach zaprojektuj i wybuduj – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta poinformował, że miasto podjęło decyzję o zabezpieczeniu środków na projekt techniczny tej drogi.

– W ramach prac projektowych będziemy musieli na nowo rozstrzygnąć czy ta ścieżka rowerowa powinna tam być czy nie. Dlatego, że na ten moment nie zmieniły się zasady oceny projektów drogowych i wciąż brak infrastruktury rowerowej zwiększającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym będzie przechylał ten projekt na wadze na dalsze miejsca w rankingu, stąd będę zachęcał jednak do tego żeby w ramach nowego projektu, do którego przystępujemy, aby ona się znalazła – mówił prezydent.

Dodał, że harmonogram prac zakłada, że miasto będzie przygotowywać projekt, chcąc w pierwszym półroczu przyszłego roku uzyskać pozwolenie na budowę. Zadanie po raz kolejny będzie składane do rządowego programu o dofinansowanie.