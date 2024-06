Dobiegła końca I kadencja Młodzieżowej Rady w Zaklikowie. Początkiem czerwca młodzieżowi radni obradowali po raz ostatni.

W ostatniej sesji uczestniczyło 12 członków Młodzieżowej Rady oraz zaproszeni goście burmistrz Zaklikowa, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szwedo, opiekun Młodzieżowej Rady Wioletta Przywara, dyrektor ZSO Zaklików.

6 maja 2022 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zaklikowie. Rada powołana została jako ciało doradcze i kształtujące praktyczne umiejętności działania samorządowego.

Kolejne wybory na dwuletnią kadencję już we wrześniu.

– Zachęcamy naszą młodzież do zgłaszania swoich kandydatur w 3 okręgach wyborczych w terminie od 2.09. do 14.09 i wzięcia udziału w wyborach. Liczymy na waszą aktywność i wspólne działanie dla naszej gminy – czytamy na stronie gminy.