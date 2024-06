– Zostawiam spółdzielnię w dobrej kondycji finansowej i w dobrych rękach – powiedziała „Sztafecie” Małgorzata Stańkowska, odchodząca na emeryturę prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli. Od lipca br. SBM kierować będzie Artur Szklener, a jego zastępcą został Mirosław Walec.

Te decyzje podjęła rada nadzorca spółdzielni, jeszcze przed obradującym 7 czerwca w Auli Uniwersyteckiej im. Solidarności w Stalowej Woli, Walnym Zgromadzeniem Członków SBM.

Podsumowało ono miniony rok pracy władz spółdzielni: przyjęło sprawozdania zarządu i rady nadzorczej z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Dokonało też podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2023 r. Wyniosła ona blisko 790 tys. zł, a podzielono ją następująco: 550 tys. zł przeznaczono na fundusz remontowy, 220 tys. zł to dopłata do kosztów eksploatacji i utrzymania mieszkań, a pozostałe 20 tys. zł zasili fundusz zasobowy SBM.

Wsparcie kosztów eksploatacji oznacza, że w roku 2025, tak jak i w poprzednich latach, w zasobach SBM o 10 gr niższa będzie stawka opłaty za metr kw. mieszkania.

Walne udzieliło też ostatniego już absolutorium odchodzącej prezes Małgorzacie Stańkowskiej (48 głosów za, 6 przeciw i 3 wstrzymujące). Otrzymał je także jej zastępca, Artur Szklener (45 głosów za, 11 przeciw i 1 wstrzymujący). To właśnie Artur Szklener od 1 lipca br. zastąpi Małgorzatę Stańkowską w fotelu prezesa zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Z kolei jego zastępcą będzie Mirosław Walec, wieloletni członek rady nadzorczej SBM.

Rada ta liczy 7 osób (w statucie spółdzielni jest zapis, że może mieć od 5 do 7), a uczestniczka walnego, Renata Butryn, zaproponowała, by ograniczyć jej liczebność do 3–5 członków. Argumentowała to przede wszystkim kwestiami finansowymi i chęcią przekazania zaoszczędzonych środków na inne ważne cele.

Z drugiej strony padały argumenty, że liczebność rady nadzorczej w SBM nie jest zbyt wielka, jak na zakres obowiązków (podawano też wielkości rad w innych spółdzielniach mieszkaniowych w regionie).

W głosowaniu za zmniejszeniem składu rady nadzorczej SBM do 3-5 członków opowiedziało się 25 uczestników walnego, a 31 było przeciw temu pomysłowi (do zmiany statutu spółdzielni, a taka zachodziła tu konieczność, wymagana była większość 2/3 głosów).

