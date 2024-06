To wcale nie chodzi o zabawkę, ale o maszynę ważącą 21 ton! Spółka Liugong Dressta Machinery (LDM) ze Stalowej Woli zakończyła właśnie dwutygodniowe testy swej pierwszej elektrycznej ładowarki kołowej, model 856H E-Max. To także pierwsza taka maszyna tej klasy w Polsce. Testy prowadzono przy załadunku kruszyw w wytwórniach betonu na terenie Krakowa i Warszawy, należących do szwajcarskiej Grupy Holcim.

Wybór partnera nie był przypadkowy. Holcim Polska planuje bowiem przekształcenie swoich zakładów produkcyjnych w zakłady zeroemisyjne.

– Postępująca urbanizacja i zmiany klimatyczne zwiększają konieczność ograniczenia emisji CO2 w budownictwie, zarówno przy produkcji materiałów, w procesie budowy, użytkowania budynków, a na końcu przy recyklingu tych materiałów i przywrócenia ich do ponownego obiegu. To wynika wprost z założeń Europejskiego Zielonego Ładu i oczekiwań rynku – mówi Xavier Guesnu, prezes zarządu Holcim Polska

Szybkie ładowanie w 1,5 godziny

Elektryczne maszyny Liugonga wpisują się zatem w ten ogólnoświatowy trend. Będą produkowane w Chinach, w tamtejszych zakładach tego koncernu.

– Nie emitują zanieczyszczeń, dzięki czemu są przyjazna dla środowiska, pozwalają na pracę w zamkniętych pomieszczeniach i na obszarach wrażliwych – powiedział „Sztafecie” Jacek Staroń, kierownik sprzedaży maszyn w LDM.

W testowanej maszynie o masie eksploatacyjnej 21 ton, zamiast konwencjonalnej jednostki wysokoprężnej – silnika diesla, zamontowano akumulatory LFP. Jest to rodzaj baterii litowo-jonowych. Pełna nazwa w języku angielskim to Lithium Ferro Phosphate Battery, czyli w skrócie właśnie LFP. Obecnie to najbezpieczniejsze, najbardziej ekologiczne i najdłużej działające baterie litowo-jonowe na rynku.

Pojemność magazynowania energii elektrycznej akumulatorów w testowanej maszynie wynosi 423 kilowatogodziny (kWh), co pozwala na nieprzerwalną pracę w pełnym cyklu produkcyjnym przez ponad 10 godzin. Maszyna ma dodatkowo system rekuperacji, co przy jeździe w dół z pochylni betoniarni, pozwala odzyskiwać energię.

Czas potrzeby do ponownego naładowania baterii w takiej ładowarce wynosi odpowiednio 90 minut przy wykorzystaniu stacji szybkiego ładowania, lub od 8 do 10 godzin przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń zasilających.

Elektryczna ładowarka jest także bardzo cicha i praktycznie nie emituje hałasu podczas prowadzenia prac. Maszyna dodatkowo zwraca na siebie uwagę kolorem. Zielona malatura wskazuje na rodzaj paliwa wykorzystywanego do jej zasilania.

Zamiast produkcji – sprzedaż i serwis

Przypomnijmy, iż w latach 2012-2023, po odkupieniu od Huty Stalowa Wola SA biznesu maszyn budowlanych przez chiński koncern Guangxi Liugong Group Machinery, spółka LDM produkowała tu koparki, ładowarki i spycharki.

We wrześniu 2023 r. chiński koncern sprzedał swój stalowowolski zakład, który ponownie stał się własnością HSW. Ostatnia żółta maszyna budowlana, ciężka spycharka TD-40 Extra, zjechała tu z taśmy montażowej 11 maja 2023 r. Teraz Liugong Dressta Machinery zajmuje się dystrybucją maszyn budowlanych i części zamiennych oraz ich serwisowaniem.

Na razie to ciekawostki na prąd

W Polsce elektryczne maszyny budowlane to ciągle konstrukcyjne ciekawostki. W kwietniu 2021 r. pierwsza spycharka wyposażona w napęd elektryczny pojawiła się w naszym kraju na budowie Budimeksu. Caterpillar D6 XE został wysłany do prac przy budowie nasypów oraz warstw konstrukcyjnych odcinka drogi ekspresowej S19.

Wcześniej, bo od października 2020 r. firma Lafarge (obecny Holcim Polska) używała w kopalni kruszywa Kujawy ładowarkę hybrydową CAT (elektryczno-spalinową), która w porównaniu do tradycyjnej maszyny o zbliżonych parametrach spalała ok. 7 litrów paliwa mniej na maszynogodzinę.

Z kolei w 2022 r. zakłady Górażdze testowały na terenie Warszawy elektryczny betonowóz, czyli tzw. gruszkę na beton. Pojazd o mocy 290 koni mechanicznych ma zasięg ok. 120 km i pozwala na mniej więcej ośmiogodzinny czas pracy. Po polskich drogach jeździ też kilka elektrycznych ciężarówek o całkowitej masie powyżej 16 ton. Największym problemem w ich eksploatacji jest oczywiście dostępność stacji szybkiego ładowania i… oczekiwanie na dostawę, bo są to maszyny produkowane najczęściej na zamówienie.

Norwegowie idą na całość

Oprócz wymogów związanych z ochroną klimatu, redukcją hałasu i poprawą komfortu pracy operatorów, do szerszego wprowadzania elektrycznego napędu – zwłaszcza w zakresie kompaktowych maszyn, czyli minikoparek, ładowarek czy wywrotek – producentów będzie motywować również polityka miast, które wprowadzają strefy bezemisyjnego transportu.

Przykładem jest norweskie Oslo, które do 2025 r. zakłada elektryfikację wszystkich komunalnych placów budowy, a do 2030 r. pozostałych projektów budowlanych prowadzonych na terenie miasta.