Czy historia rośnie na drzewie? Na to pytanie odpowiedzi szukali uczniowie klas czwartych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz uczniowie klasy piątej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli, prowadzeni literacko przez naszego gościa – Zuzannę Orlińską.

Pisarka, ilustratorka i przewodniczka PTTK po Warszawie, 11 czerwca w Bibliotece Głównej opowiedziała uczestnikom spotkania, co jest źródłem jej pomysłów na książki, dlaczego szeroko pojęta historia jest ważna i czy może zaskoczyć. Okazuje się że tak, ponieważ drzewo genealogiczne każdego z nas, kryje wiele niesamowitych wydarzeń i tajemnic, które czekają na odkrycie.

Autorka zachęcała dzieci do poznawania historii własnych rodzin, zbierania informacji wśród starszego pokolenia, rozmów z dziadkami i babciami, którzy mogą przekazać opowieści godne ocalenia od zapomnienia, gdyż stanowią o tożsamości rodziny. Uczestnicy zapoznali się z twórczością pisarki, aktywnie biorąc udział w spotkaniu. Ku zaskoczeniu uczniów, autorka podzieliła się z nimi informacją o wątku dotyczącym jej rodziny związanym ze Stalową Wolą.

Twórczość Zuzanny Orlińskiej bardzo często oparta jest na faktach historycznych, biografiach znanych osób, co w połączeniu z fantazją daje pewność na porywającą przygodę, niejednokrotnie z wątkiem kryminalnym, przelaną na papier z myślą o młodych czytelnikach, jak np. „Detektywi z klasztornego wzgórza”. Gość MBP to autorka m. in. fenomenalnego cyklu „Uczeń sztukmistrza”, nowocześnie przedstawionej historii zawartej w trzech tomach: „Król Myszy”, „Powietrzny Żeglarz” oraz „Sobowtór”.

Zuzanna Orlińska jest absolwentką Wydziału Grafiki warszawskiej ASP, pisarką i ilustratorką, autorką książek nagradzanych i wyróżnianych m. in. w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego i Konkursie Polskiej Sekcji IBBY. Dwukrotnie została laureatką Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, otrzymała także statuetkę Guliwera w Krainie Olbrzymów. Jako stypendystka miasta Warszawy stworzyła pierwszy przeznaczony dla całych rodzin spacerownik po Cmentarzu Powązkowskim – „Miasto pamięci”, uhonorowany III nagrodą w 29. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Wydarzenie zorganizowano w ramach zadania „W stronę literatury. Stalowa wola do czytania” w programie „Promocja czytelnictwa 2024”. Patronat honorowy – Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowa Wola.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury