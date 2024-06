Kolejny sukces stalowowolskiego grapplingu i ogromny powód do dumy dla założyciela i głównego trenera FightSports Stalowa Wola, trenera Pawła Kunysza. Jego wychowanek Szymon Sołowiej otrzymał powołanie do reprezentacji Polski MMA na Mistrzostwa Świata kadetów U 18 IMMAF 2024. Występować będzie w wadze do 56,7 kg.

– Decyzja sztabu trenerskiego MMA Polska dotycząca powołania do kadry narodowej była jednogłośna i obejmowała analizę Pana postawy w zawodach krajowych, poziom wyszkolenia oraz potencjał do osiągnięcia sukcesu w rywalizacji na arenie międzynarodowej. Mając pewność co do słuszności powołania, wierzymy, że zaangażowanie i wysiłek, jaki wkłada Pan w ciągły rozwój, zaowocuje zdobyciem tytułu Mistrza Świata i stanie się przełomowym wydarzeniem na drodze do spełniania kolejnych marzeń i wyznaczonych celów. Powodzenia – list informujący stalowowolanin o powołaniu do reprezentacji podpisał Martin Lewandowski, prezes Stowarzyszenia MMA Polska. To jest ta dobra wiadomość. Zła to taka, że zawodnik sam musi sfinansować sobie wyjazd na mistrzostwa, wpisowe, ubezpieczenia, pobyt…

Szymon Sołowiej w ubiegłym roku zdobył mistrzostwo Europy ALMMA kadetów w wadze do 55 kg oraz mistrzostwo Polski kadetów w MMA w wadze do 61,2 kg. W tym roku wygrał prestiżowe zawody SOLT 7: European Championship 2024 oraz wywalczył złoty medal na mistrzostwach Polski juniorów w ju jitsu w wadze do 56,5 kg i medal brązowy Amatorskich Mistrzostw Świata ADCC w rywalizacji kadetów 15-17 lat w wadze do 60 kg.

Mistrzostwa świata IMMAF 2024 odbędą się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Dhabi. Rozpoczną się 5 sierpnia, w dniu, w którym Szymek obchodził będzie 16-urodziny. Potrwają do 10 sierpnia.

Na pomagam.pl Szymon Sołowiej rozpoczął zbiórkę pieniędzy na wyjazd do ZEA i wszystko, co związane jest z przygotowaniami i startem w mistrzostwach świata. Cel to uzbierać 10 tys zł.

Nazywam się Szymon Sołowiej, w tym roku kończę 16 lat i uczęszczam do 1 klasy liceum ogólnokształcącego. Od 7 lat trenuję sporty walki. Początkowo było to brazylijskie jiu-jitsu, lecz z czasem dodałem do tego MMA i na co dzień trenuję w Fightsports Stalowa Wola. Kiedy zaczynałem ćwiczyć MMA postawiłem sobie za cel dostanie się do Kadry Narodowej MMA POLSKA i zdobycie medalu na wielkim turnieju. W tym roku dostałem wielką szansę i zostałem powołany do Kadry Polski na Mistrzostwa Świata IMMAF 2024, które odbędą się w dniach 05-11.08.2024 w Abu Dhabi. Wyjazd na takie zawody oraz przygotowania do nich wiążą się z dużymi kosztami dla naszej rodziny. Kwota którą potrzebuję uzbierać na taki wyjazd to ok.10000 zł, wliczając w to koszty całego wyjazdu oraz dodatkowych przygotowań w formie obozów czy prywatnych treningów. Będę wdzięczny za każda wpłatę

i udostępnienie zbiórki, co przybliży mnie do osiągnięcia mojego celu. Obiecuję że dam z siebie 100% i zrobię wszystko, by złoty medal przyjechał do Polski.

Chcemy zobaczyć Szymka na podium mistrzostw świata? Jasne że tak! To pomóżmy uzbierać ambitnemu zawodnikowi ze Stalowej Woli te kilka brakujących tysięcy złotych. Do dzieła!