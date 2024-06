Sprawa awansu do A klasy jest już rozstrzygnięta, natomiast nie wiadomo wciąż, kto wywalczy go z pierwszego, a kto z drugiego miejsca.

Czarni Sójkowa i KP Zarzecze mają identyczną ilość punktów. Lider jedzie w ostatniej kolejce do Bielin, wicelider gra u siebie z Herosami Słomiana-Krzyki. Faworytów tych spotkań wskazywać nie trzeba…

Zakończyła się natomiast definitywnie walka o koronę króla strzelców. Przez dwie rundy dwóch piłkarzy szło „łeb w łeb”: Adam Kozyra z Zarzecza i Bartłomiej Idec z Truck Kotowa Wola. Częściej na prowadzeniu był ten pierwszy, ale w rundzie wiosennej nie grał we wszystkich meczach, a w ostatniej kolejce sam wykluczył się z walki o koronę, ponieważ został ukarany czerwoną kartką w meczu wyjazdowym z Orłem Rudnik i w ostatniej kolejce, i w pierwszych trzech w nowym sezonie będzie pauzował. Ma czego żałować piłkarz KP Zarzecze, bo w sobotę jego drużyna zagra z Herosami, a Truck Kotowa Wola pauzuje i Bartłomiej Idec już swojego konta bramkowego nie powiększy.

Wyniki 25. kolejki:

Huragan Zdziechowice – Polonia Przędzel 2:3 (1:2), Okleciński (43), Krawczyk (90) – Guściora (32, 37), Ł.Kluk (82), Czarni Sójkowa – Sanna Zaklików 5:3 (2:1), Rębisz (21), Pasiak (24), Peszt (54), Chudzik (78-karny), Olszowy (90) – Czajka (44, 59), Jabłoński (82-karny), Truck Kotowa Wola – Milenium Bieliny 5:0 (3:0), Szuba (6, 16), B.Idec (36,88), D.Idec (70), WKS Kurzyna – Jutrzenka Kopki 1:2 (1:1), Ryczko (40-karny) – Kamiński (16-karny), Grochal (75), Herosi Słomiana-Krzaki – Orzeł Glinianka 1:7 (1:0), Wolak (14) – Lokaj (50, 77-karny), Garbacz (53, 63), Bąk (73, 79), Orłowski (90), Orzeł Rudnik nad Sanem – KP Zarzecze 1:3 (1:1), Kraska (13) – A.Kozyra (20), Wołoszyn (75), Cichoń (88), pauzował Lotnik Turbia.

Najlepsi strzelcy: 41 – B.Idec (Truck), 37 – A.Kozyra (Zarzecze), 27 – Ł.Kobylarz (Zarzecze), 23 – Chaber (Orzeł R.), 21 – Zelek (Zarzecze), 17 – Olszowy (Czarni).

26. kolejka, 14 czerwca: Milenium – Czarni (19), 15 czerwca: KP Zarzecze – Herosi (16), Jutrzenka – Lotnik (17), Sanna – Hurgana (17), 16 czerwca: Orzeł G. – WKS Kurzyna (11), Polonia – Orzeł R. (11), pauzuje Truck.

Tabela za www.regiowyniki.pl