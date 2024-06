W kalendarzu czerwiec, czas by do Zbydniowa znów zawitał prawdziwy FESTIWAL DOBROCZYNNOŚCI. Dzięki Pastwa wsparciu, zaangażowaniu i nieustającej gotowości do niesienia pomocy, już po raz dwunasty podejmujemy inicjatywę na rzecz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa w naszym regionie. Aby utrzymać sprawdzony format naszych akcji będzie to zbiórka krwi połączona ze wsparciem Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

Dlatego razem z Wójtem Gminy Zaleszany Panem Pawłem Gardym, Kołem Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie, Publiczną Szkołą Podstawową im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie i Mieszkańcami Zbydniowa, chciałbym Państwa gorąco zaprosić do udziału w dwunastej zbiórce krwi, w ramach akcji: ,,Liczy się każda kropla!”.

Nasze wydarzenie zaplanowane jest na 29 czerwca (sobota) 2024 r., w godzinach od 9.00 do 13.00, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie, ul. Sandomierska 210 (wejście od strony gimnazjum).

Co nas motywuje do organizacji tej zbiórki?

Motorem napędowym naszych działań są oczywiście krwiodawcy, darczyńcy, wolontariusze, osoby prywatne, instytucje i organizacje, którzy tak licznie, już od blisko 6 lat angażują się

w nasze zbydniowskie zbiórki krwi.

Inspiracji i pomysłów na kolejną akcję szukaliśmy w czasie ostatniej, grudniowej edycji naszego wydarzenia. Akcja pn.: ,,Czerwone krwinki spod zielonej choinki”, przyniosła 21,15 litra krwi i ponad 400 kg zebranych darów dla Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Już wtedy, wielu z Państwa zadeklarowało swój udział w kolejnych organizowanych przez nas zbiórkach. To właśnie Państwa wielka empatia i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka dają nam energię do kontynuacji naszej charytatywnej działalności.

Krew to ,,lek”, którego nie da się wyprodukować. To zdanie jest przez nas powtarzane przy okazji każdej zbiórki. Ten bezcenny ,,dar życia” jest potrzebny do wszystkich skomplikowanych zabiegów, do wszystkich problematycznych schorzeń przewlekłych i ostrych. Najczęściej myślimy, że są to nagłe sytuacje takie jak: wypadek czy operacja, a krew w dużych ilościach jest niezbędna do leczenia chorób przewlekłych, nowotworowych i hematologicznych. Tylko dzięki ludziom oddającym krew, wszelkie nowoczesne technologie używane w szpitalach mogą być realizowane. Bez krwi, wiele zabiegów nie mogłoby się odbyć. Dlatego tak wielu pacjentów czeka na Państwa wsparcie.

Poza tym w czasie wakacji wzrasta zapotrzebowanie na krew spowodowane, niestety, rosnącą w tym okresie liczbą wypadków komunikacyjnych oraz zmniejszającą się liczbą donacji, co wynika z urlopów i wyjazdów wielu krwiodawców. Stąd hasło tej edycji naszego wydarzenia – ,,Liczy się każda kropla!”.

Formuła najbliższej akcji będzie obejmować zbiórkę krwi i kontynuację naszego wsparcia

w postaci zbiórki darów dla Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Tak jak dotychczas, w czasie naszego wydarzenia będziemy zbierać dla Nich środki czystości, chemię osobistą i słodkości.

Do dalszego działania motywuje nas nie tylko chęć niesienia pomocy bliźniemu ale także efekty naszych poprzednich akcji. To dzięki Państwu udało się już zebrać blisko 237 litrów krwi (!) i zarejestrować 41 (!) potencjalnych Dawców szpiku w bazie Fundacji DKMS Polska oraz 68 potencjalnych Dawców narządów. Nieoceniona jest również Państwa ofiarność dla Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

Nasze wydarzenie to przede wszystkim odpowiedź na chęć udziału w kolejnych takich akcjach ze strony Mieszkańców naszej gminy i okolic, za co już dziś jesteśmy wdzięczni!

Wszystkie informacje o naszej akcji można znaleźć na profilu wydarzenia, na Facebooku pod nazwą: ,,Liczy się każda kropla!” – letnia edycja zbiórki krwi w Zbydniowie, w zakładce ,,dyskusja”.

https://www.facebook.com/events/343620161660927/?active_tab=discussion

Zbudowani postawą i liczbą uczestników poprzednich edycji, a także zaangażowaniem różnych środowisk, organizacji i osób, gorąco apeluję i zachęcam wszystkich Państwa, byście dołączyli do naszego czerwcowego wydarzenia i podzielili się krwią z tymi, którzy najbardziej jej potrzebują. Pamiętajcie – ,,liczy się każda kropla!”.

Michał Dziuba

Podstawowe informacje:

Data: 29 czerwca (sobota) 2024 r.,

Miejsce: budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie ul. Sandomierska 210 (wejście od strony ,,gimnazjum”),

Godzina: 9-13 (są to godziny rejestracji krwiodawców, natomiast sam pobór krwi będzie trwał do ostatniego zarejestrowanego).

Pobór krwi przeprowadzi wyjazdowa ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, w zaparkowanym przed budynkiem szkoły krwiobusie.

Dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat, legitymujący się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL (może to być dowód osobisty lub paszport).

Każdy chcący oddać krew powinien:

– być wypoczęty,

– przed oddaniem krwi spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek,

– wypić 1,5 do 2 litrów płynów w dniu poprzedzającym oddanie,

– nie spożywać alkoholu w dniu poprzedzającym oddanie,

– ograniczyć palenie papierosów,

– ważyć co najmniej 50 kg, (dysproporcja pomiędzy wagą, a wzrostem może być przyczyną dyskwalifikacji),

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go.

W czasie naszego wydarzenia będziemy również prowadzić zbiórkę darów dla Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Będziemy zbierać: środki czystości (proszki, płyny do płukania, chemię do sprzątania itd.), chemię osobistą (szczoteczki i pasty do mycia zębów, dezodoranty, płyny do kąpieli, szampony itd.) i słodkości (owoce, słodycze, napoje, herbatę itd.).

Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, by akcja miała bezpieczny i sprawny przebieg.

Zapewnimy:

– posiłek regeneracyjny,

– ciasto i słodkości,

– kawę, herbatę i napoje,

– słodki upominek dla każdego uczestnika,

– niezbędne środki ochrony osobistej.