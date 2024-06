W okręgu podkarpackim kandydatów z listy KW PiS poparło najwięcej, bo 334 439 mieszkańców Podkarpacia. Drugi wynik miała lista KO, na którą zagłosowało 150 131 wyborców. Miejsce trzecie zajęli kandydaci z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Poparło ich 96 376 głosujących.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu wyniosła 38,50 proc. Do głosowania uprawnionych było tu 1 653 384 osób. Do urn wrzucono 636 472 ważnych kart.

W okręgu podkarpackim lista PiS zebrała łącznie 334 439 głosów. Najwięcej otrzymał lider listy Daniel Obajtek – 171 689. Startujący z miejsca 4 Marcin Warchoł dostał 24 456 głosów, a Rafała Webera (miejsce 6 na liście) poparło 18 576 głosujących.

Na KO zagłosowało 150 131 mieszkańców Podkarpacia. Najwięcej głosów otrzymała Elżbieta Łukacijewska (nr 1 na liście) – 115 324. Renata Butryn, która startowała z ostatniego, 10 miejsca, zebrała 4 309 głosów.

Kandydaci KW Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskali poparcie 96 376 głosujących. 51 754 głosów oddano na jedynkę tej listy Tomasza Buczka.

Na koalicję Polska 2050 Szymona Chołowni i PSL zagłosowało 29 767 wyborców. Najwięcej z nich, 15 700 głosów, otrzymała liderka listy Elżbieta Burkiewicz.

KKW Lewica zebrał łącznie 13 082 głosów. Także wśród tych kandydatów najwięcej głosów oddano na liderkę listy Wiktorię Barańską, którą poparło mieszkańców Podkarpacia.

KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie otrzymali 7 315 głosów. Najwięcej dostał Paweł Frankiewicz startujący z miejsca pierwszego – 2 187 głosów.

Kandydatów z listy KW POLEXIT poparło 1 516 wyborców. Jedynka listy, Grzegorz Rykała dostał 646 głosów.