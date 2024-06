W czwartej edycji Almanachu Poetyckiego „Wiersze znad Sanu” swoje liryki opublikowało 20 autorów związanych ze stalowowolskim klubem literackim. W kolejnej, piątej odsłonie almanachu prezentuje się 8 twórców.

– Skromniejszy niż zwykle rozmiar naszego almanachu, nie oznacza wcale rezygnacji z dalszego wydawania. Chcemy go kontynuować, gdyż wiemy, że cieszyć się będzie zainteresowaniem naszych poetów, którzy w ten sposób mogą zaprezentować swoją twórczość, zanim zdobędą się na wydanie własnego tłumiku poetyckiego – czytamy we wstępie wydanego w tym roku zbioru.

Podczas spotkania promocyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, obszerną recenzję tomiku przedstawił Ryszard Mścisz. – Warto wciąż, choćby czasem „mimo” i „na przekór”, tworzyć i wydawać utwory, które – jak te z almanachu „Wiersze znad Sanu 5” – pozwalają utrwalać to, co ulotne (a przez to prawdziwe) i dzielić się tym z czytelnikami, którzy tu coś dla siebie odnajdą, a może zechcą się z tym utożsamić lub zainspirują się do nakreślenia własnych wizji świata, relacji z innymi i z sobą – podsumował recenzent.

W najnowszym wydaniu almanachu swoje utwory prezentują: Izabela Chyła, Henryk J. Giecko, Jacenty, Ryszard Mścisz, Mirosław Osowski, Wiktoria Serafin, Marta Sienkiewicz i Bogdan Stangrodzki. Podczas spotkania, literaci sami czytali swoje utwory zamieszczone w zbiorku.

Czy powstanie 6. część almanachu? Jego redaktor, Mirosław Osowski zapowiedział, że ma takie plany.

Wieczór uświetnił muzyczny popis Victora Czulińskiego, akordeonisty, ucznia PSM w Stalowej Woli.