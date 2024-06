4 czerwca minęła 35. rocznica pamiętnych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Po okrągłym stole zapoczątkowały one proces ustrojowych zmian w Polsce. Graficznym symbolem tych wyborów stał się słynny plakat z aktorem Garym Cooperem. Co się działo wtedy w Stalowej Woli?