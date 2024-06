Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wręczyła odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pracy społecznej i zawodowej na rzecz województwa podkarpackiego i jego mieszkańców. Uroczystość odbyła się 27 maja, kiedy obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.

Wydarzenie miało miejsce 27 maja w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. To szczególna data dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, ponieważ w tym dniu obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku towarzyszył starosta niżański Robert Bednarz.

Gratulując odznaczonym wojewoda podkreśliła, że uhonorowanie przyznanymi postanowieniem Prezydenta RP orderami i medalami, to nie tylko ogromny zaszczyt, ale również wielkie zobowiązanie do dalszego podtrzymywania wartości, które to wyróżnienie reprezentuje.

Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku: Maria Bednarz, Jan Mazur, Anna Stępień, Irena Wolicka, Bogdan Zalewski i Krzysztof Zalewski oraz Jan Chudy (pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku) i Adam Mach (wicestarosta niżański I, V i VI kadencji).

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał Piotr Słotwiński.

Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę nagrodzeni zostali pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku: Krzysztof Kida, Joanna Nowak, Izabela Pawelec, Anna Rębacz, Iwona Sudoł, Edyta Waszkiewicz, Paulina Wnuk i Jarosław Wołoszyn oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku: Karolina Klimka, Alina Mierzwińska i Magdalena Szafran.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Wojewody Podkarpackiego, za zasługi na rzecz społeczności lokalnej Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Andrzej Tofilski, radny Rady Powiatu Niżańskiego, a Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Władysław Pracoń – były radny Rady Powiatu Niżańskiego, Starosta III kadencji.

– Jestem bardzo zaszczycony nominacją i otrzymanym odznaczeniem. Osiemnaście lat pracy w samorządzie dla zwyklego człowieka, to moja dewiza, która przyświeca mi od początku – powiedział „Sztafecie” Andrzej Tofilski, były nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik, radny powiatu niżańskiego.

Odznaczenie odebrała także Ewa Krzyżek, która przez prawie 30 lat pracowała w Biliotece Pedagogicznej w Nisku i Stalowej Woli. Za pracę społeczną na rzecz utrwalania historii i tradycji lokalnej otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczeni zostało przyznane jej w ubiegłym roku, ale z powodu choroby laureatka odebrała je teraz. – Jestem zaskoczona, że spośród członkow Towarzystwa Ziemi Niżańskiej, dostałam najwyższe wyróżnienie. Doceniono moją pracę i wkład w opracowania historii Niska. Jest to bardzo miłe być docenionym i stanowi bodziec do dalszej pracy – usłyszeliśmy od Ewy Krzyżek.