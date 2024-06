Urodził się sto lat temu: 3 czerwca 1924 r. w Charzewicach, i choć losy prowadziły go przez seminarium w Katowicach, parafie Dolnego Śląska i Warszawy, Uniwersytet Wrocławski – to przecież Rozwadów i Charzewice były mu zawsze najbliższe. Rodzinnej ziemi poświęcił swoje fundamentalne opracowania naukowe. I nie tylko to zawdzięcza mu nasz region.