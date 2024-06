1 czerwca KSM Lipa świętowało 20 lat swojego oddziału w Diecezji Sandomierskiej.

KSM to organizacja działająca w ramach Kościoła Katolickiego, skupiająca młodzież w wieku od 13 do 35 lat, która pragnie rozwijać swoją wiarę i zaangażować się w służbę społeczną i charytatywną. Główne cele KSM to wspieranie młodzieży w jej duchowym rozwoju, propagowanie wartości chrześcijańskich oraz pomoc ubogim.

W Polsce KSM działa od 1930 roku i ma swoje struktury na terenie całego kraju. Młodzież należąca do tej lipskiej organizacji aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym i społecznym, angażując się m.in. w pomoc dla ubogich, organizację spotkań modlitewnych i akcje ewangelizacyjne oraz charytatywne. Działają już od 20 lat. W związku z jubileuszem tej organizacji odbyła się uroczysta msza św. a po niej poczęstunek w remizie OSP w Lipie.

Przybyli na uroczystości goście z okolicznych parafii także działający i wspierający KSM gratulowali i składali życzenia młodym działaczom. Był również tort i pyszne jedzenie oraz zabawa integracyjna.