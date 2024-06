Projekt uchwały zobowiązujący prezydenta do prowadzenia określonych działań z zakresu ochrony środowiska w związku z tworzeniem Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, Stalowowolska Karta Miejska LifeStal, nowa spółka Sport i Rekreacja Stalowa Wola, darmowa komunikacja miejska, dokapitalizowanie spółek, otwarcie Stalowej Woli na inwestycje deweloperskie i nowe tereny inwestycyjne – to tematy omawiane przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego na konferencji prasowej.

Przed każdą ważną sesją Rady Miejskiej w Stalowej Woli prezydent będzie zwoływał konferencję prasową, celem omówienia, przybliżenia mieszkańcom tematów, uchwał, które będą procedowane przez stalowowolskich radnych. Pierwsza z takich konferencji odbyła się 7 czerwca, była ona wprowadzeniem do sesji zaplanowanej na 14 czerwca.

Zobowiązanie prezydenta

Na piątkowej konferencji prasowej włodarz miasta poinformował, że w porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miejskiej znajduje się projekt uchwały, który zobowiązuje prezydenta miasta Stalowej Woli do realizacji konkretnych działań wyznaczonych przez Radę Miejską w Stalowej Woli.

– Warto odnotować jak dobrze wspominam, a działam w samorządzie już ponad 18 lat, to pierwszy raz kiedy Rada Miejska korzysta z tego uprawnienia, aby w uchwale określić kierunki działania prezydenta miasta. Te kierunki dotyczą działań w zakresie ochrony środowiska przy realizacji Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. I tutaj inicjatywa radnych miejskich, przewodniczącej Agaty Krzek zobowiązują prezydenta miasta do wykonywania poszczególnych czynności w zakresie utworzenia Parku Inwestycyjnego, z zachowaniem pewnych standardów, przede wszystkim z realizacją zasady, że żadne drzewo na terenie nowej strefy przemysłowej nie zostanie wycięte dopóki inwestor nie zostanie zaakceptowany przez Radę Miejską, przez Komisję Sejmową i nie złoży określonych warunków dotyczących tworzenia, ilości nowych miejsc pracy, zakresu prowadzonej działalności oraz terminów wykonania. To również zobowiązania wynikające z włączenia Stalowej Woli w Ogólnopolski System Monitoringu Jakości Środowiska, to kwestia zachowania części terenów SPI w niezmienionej postaci, w terenach zielonych, jak również przedkładanie Radzie Miasta określonych raz na kwartał sprawozdań w tym zakresie – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Dodał, że nie tylko ze względów formalnych, ale także z pełnym przekonaniem wykona tę uchwałę jeżeli zostanie przegłosowana, tak aby radni miasta Stalowej Woli, społeczność Stalowej Woli mieli taką pewność, że działania, które są podejmowane w tej sprawie, są realizowane w najwyższym standardzie ekologicznym.

Stalowowolska Karta Miejska – LifeStal, darmowa komunikacja

Na najbliższej sesji Rada Miejska rozpatrzy także wniosek prezydenta o ustanowienie Karty Mieszkańca Stalowej Woli LifeStal, oraz aplikacji miejskiej LifeStal. Program ma na celu integrację mieszkańców, zwiększenie dostępności do różnorodnych usług publicznych, a także promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym i sportowym miasta, przy udziale partnerów, poprzez wprowadzenie ulg i preferencji w dostępie do miejskich obiektów i usług.

– Ta aplikacja realizowana w ramach programu norweskiego będzie integrować usługi miasta Stalowej Woli oraz partnerów, którzy przystąpią do tego działania. To aplikacja, która ma pokazać bardzo wyraźnie, że opłaca się być mieszkańcem Stalowej Woli, opłaca się posiadać meldunek na terenie miasta Stalowej Woli albo być osobą, która rozlicza swój podatek dochodowy właśnie wskazując adres Stalowej Woli. Ta karta będzie niosła za sobą szereg benefitów, akcji promocyjnych, ulg. Co ma pokazać, że mieszkańcy Stalowej Woli oraz osoby rozliczające swój PIT, swój podatek dochodowy na terenie miasta Stalowej Woli mają z tego korzyść – mówił prezydent. Szczegóły programu zostaną zaprezentowane w ciągu najbliższych tygodni.

Kolejną uchwałą, która łączy się już wykonawczo z funkcjonowaniem karty i aplikacji jest kwestia zmian funkcjonowania komunikacji publicznej miasta. Od 1 września tego roku komunikacja publiczna dla mieszkańców Stalowej Woli będzie bezpłatna zarówno w strefie A jak i strefie B.

Z bezpłatnej komunikacji będą mogły korzystać osoby zameldowane, czasowo zameldowane ale również te, które rozliczają PIT na terenie miasta Stalowej Woli oraz ich dzieci.

Dla innych podróżnych natomiast ceny biletów wzrosną: bilet strefowy z 2,2 zł na 3 zł, bilet wielostrefowy z 3 zł na 5 zł. Wzrosną także ceny biletów okresowych. Bilety ulgowe to będzie 50 proc. ceny regularnej.

Spółka Sport i Rekreacje Stalowa Wola Sp. z o.o.

Na sesji pojawi się także uchwała dotycząca powstania nowej spółki pn. Sport i Rekreacje Stalowa Wola Sp. z o.o. – To jest spółka, która będzie łączyć zadania z zakresu sportu, rekreacji, wychowania fizycznego na terenie miasta Stalowej Woli. Ta spółka będzie łączyła zadania, które dzisiaj wykonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, a więc działania MOSiR i PCPN będą połączone w ramach spółki prawa handlowego. To ta spółka również przyjmie zadania z zakresu nowych obiektów to jest Aquapark oraz Centrum Sportów Młodzieżowych – mówił prezydent. To pociągnie za sobą pewne konsekwencje dotyczące wygaszenia obecnie funkcjonujących zakładów. W związku z tym będzie również uchwała o likwidacji MOSiR i PCPN. Likwidacja nastąpi na koniec października tego roku. Wszyscy pracownicy tych zakładów mają zostać przeniesieni do nowej spółki.

Dokapitalizowanie spółek

W porządku obrad pojawi się także uchwała powierzenia zadań z zakresu realizacji inwestycji budowy dróg strefowych oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego nowo powołanej spółce Inwestycje Stalowa Wola. Pojawi się też propozycja dokapitalizowania spółki kwotą 5 mln zł.

Ma zapaść także decyzja dotycząca dokapitalizowania Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola. – Kwota 2 mln zł to jest kwota dokapitalizowania, która będzie budowała tę pewność, jakość sportową funkcjonowania klubu w zakresie tej rundy, która zaczyna się już pod koniec lipca. Również w uchwale budżetowej zostaną zabezpieczone środki na dotacje sportowe dla klubów na II półrocze, kwota 400 tys. zł. Między innymi w tej kwocie będzie się znajdowała dotacja dla koszykarzy Stali Stalowa Wola, którzy również wywalczyli wspaniały awans, naszymi wychowankami, siłą Stalowej Woli do II ligi – powiedział Lucjusz Nadbereżny.

Otwarcie na inwestycje deweloperskie

Kolejne decyzje podejmowane na najbliższej sesji dotyczyć będą otwarcia Stalowej Woli na inwestycje deweloperskie w konsekwencji uchwały, która przyjęła plan miejscowy dla osiedla Leśna od strony mleczarni, od strony torów kolejowych. – Radni będą decydowali o przeznaczeniu terenu blisko 4,5 hektara, kilku działek, pod zabudowę wielorodzinną, tak aby właśnie deweloperzy mogli być ważnymi inwestorami na terenie miasta Stalowej Woli, tworząc nową, nowoczesną, bardzo oczekiwaną przestrzeń mieszkaniową. A to nie tylko działki pod zabudowę mieszkaniową, to również działki pod budowę obiektu hotelowego wraz z centrum usługowym, komercyjnym – mówił włodarz miasta.

14 czerwca ma też zapaść decyzja o wystawieniu na sprzedaż w przetargu nieograniczonym działki o powierzchni ponad 2,5 hektara na cele produkcyjne, komercyjne, usługowe. Chodzi o działkę, która znajduje się przy mleczarni. – To jest konsekwencja tego, że kończony jest już projekt budowy ulicy Spacerowej i turbo ronda w ulicy Energetyków – mówił Nadbereżny.