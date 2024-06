Przez 27. kolejek ligową tabelę otwierał ŁKS Łowisko, ale po ostatniej serii stracił prowadzenie, a na fotel lidera wkroczył Sokół Nisko. Od razu trzeba zaznaczyć, że udział w tej zmianie mieli piłkarze Stali Gorzyce…

W najbliższej kolejce Sokół podejmie rezerwę Siarki. Zwycięstwem zapewnił sobie powrót do IV ligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 8 czerwca o godz. 18. W przedostatniej kolejce zespoły z Łowiska i Niska odniosły identyczne zwycięstwa, lider wygrał 5:0 z Azalią Wola Zarczycka, a wicelider zakonczył takim samym wynikiem spotkanie z Tanwią Wólka Tanewska. Natomiast pojedynek dwóch innych drużyn, które jesienią „idą jak burza”, czyli LZS Zdziar ze Stalą Gorzyce zakończył się remisem 1:1. Obie bramki padły pod koniec pierwszej połowy, a ich autorami byli najskuteczniejsi zawodnicy obydwu jedenastek, Artur Łuczak i Lohan de Carvalho.

Trzy dni później Brazylijczyk po raz pietnasty w tej rundzie wpisał się na listę strzelców w domowym spotkaniu z ŁKS-em. Padło w nim cztery bramki, każda takiej urody, że ręce same składały się do oklasków. W 12. minucie fantastycznym uderzeniem z okolic 20 metra popisał się Albert Jarosz. Oskar Chara nie mógł nic zrobić, futbolówka strąciła „pajęczynę” w górnym lewym jego rogu bramki. Kilka minut po przerwie bramkarz Stali znów nie miał nic do powiedzenia po strzale Sebastiana Wilka z 22-25 metrów. Kropnął mocno z prawej nogi, piłka na wysokości jednego metra odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Po tym trafieniu niewielu już chyba było kibiców Stali na stadionie, którzy wierzyli, że ich drużyna będzie jeszcze w stanie odmienić losy meczu. Ale zrobiła to! W 67. minucie piłka przed polem karnym trafiła pod stopę Lohana de Carvalho, a ten ze stoickim spokojem zwiódł obrońcę i kropnął „z miejsca” w kierunku bramki. Piłka odbiła się od wewnętrznej strony poprzeczki, następnie od ziemi i ugrzęzła w siatce. Jedenastka trenera Pawła Wtorka poszła za ciosem, jak najszybciej chciała zdobyć wyrównującą bramkę, lecz defensywa Łowiska spisywała się bez zarzutu. Ale nie zrezygnowali ze szturmu stalowcy i cel w końcu osiągnęli. Po dośrodkowaniu spod linii końcowej z prawej strony pola karnego, idealnie w tempo wzbił się na „bliższym” słupku Nikodem Kowalczyk i mimo asysty dwójki obrońców wpakował głową piłkę do bramki.

Dużo w końcówce sezonu dzieje się także na dole tabeli, gdzie trwa walka o utrzymanie. Dlatego też nie powinny nikogo dziwić wyniki niektórych meczów…

Wyniki 27. kolejki: Łowisko – Azalia 5:0 (2:0), Jarosz (49, 70), Olko (11), Socha (43), Szeliga (90+2), Sokół – Tanew 5:0 (0:0), Stępień (68, 79), Kelechi (47), M.Pyryt (50), Bieniasz (86), Zdziary – Stal Gorzyce 1:1 (1:1), Łuczak (44) – Carvalho (45), Pogoń – – Jarocin 4:0 (0:0), Czado (58, 61), Kowal (52), Bosak (84), Stal II – Siarka II 2:2 (0:2), Kościelniak (57), Fedejko (71) – Kręć (29), Zwolski (40), Stal Nowa Dęba – San 1:3 (1:1), Serafin (18) – J.Siek (23), Cichoń (70), Siuta (88), Jeziorak – Sparta 5:2 (4:1), Taraszka (3), M.Oskroba (5), Maj (31), Mateusz Kurkiewicz (45+3), Górniak (84) – Piela (6), Sudoł (89), pauzował Transdźwig.

Wyniki 28. kolejki: Azalia – Jeziorak Chwałowice 1:4 (0:1), M.Florek (70) – Mateusz Kurkiewicz (17, 50, 67), Woźniak (73), Stal Gorzyce – Łowisko 2:2 (0:1), Carvalho (67), Kowalczyk (86) – Jarosz (12), Wilk (53), Jarocin – Stal II 1:0 (0:0), Góreczny (79), Siarka II – Stal ND 0:2 (0:1), Stochmal (24, 49), San – Sokół 1:2 (0:0), Pięta (90+1) – Dziopak (49), Ivakhnenko (87), Sparta – Pogoń 5:4 (1:2), Chudzik (63 – karny, 71 – karny), Wojtanowicz (77, 81), Sudoł (43) – Czado (5), Stefan (31), Chmura (57), A.Drożdżal (68 – karny), Tanew – Transdźwig 3:1 (0:1), Pieróg (67), Kotuła (75, Dawid Fąfara (78) – Majewski (2), pauzowały Zdziary.

Najlepsi strzelcy: 32 – Łuczak (LZS Zdziary), 30 – Wach (ŁKS), 23 – Rębisz (Stal II), 17 – Jarosz (Łowisko), Kelechi (Sokół), 15 – Carvalho (Stal G.), 14 – Sobuś (Azalia).

29. kolejka, 8 czerwca: Zdziary – Tanew (13), Stal Gorzyce – Azalia (17), Stal ND – Jarocin (17), Sokół – Siarka II (18), 9 czerwca: Pogoń – Jeziorak (13.30), Transdźwig – San (17), Stal II – Sparta (17), pauzuje Łowisko.

