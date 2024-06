Po ostatniej kolejce poznaliśmy dwie drużyny, które w sezonie 2024/25 rywalizować będą w klasie A. To Czarni Sójkowa i KP Zarzecze.

Jedenastka Czarnych wygrała w ostatnim meczu z Huraganem w Zdziechowicach, ale nie strzeliła mu 10 goli – tyle bramek zdobyła z tą drużyną na swoim boisku jesienią – a tylko 5, lecz i tak „skromna” ilość wystarczyła do tego, żeby wygrać i radować się z awansu.

Dużo trudniej było o zwycięstwo jedenastce z Zarzecza. Ostatecznie jednak komplet punktów z Przędzela zabrała. Trener Artur Chyła po raz kolejny okazał się specem od awansów. Przed rokiem awansował z Jeziorakiem Chwałowice do „okręgówki”, a wcześniej wprowadzał: Budo Instal Turbia, Iskrę Sobów i Sokoła Nisko do IV ligi.

Przez długi czas dzielnie z tą dwójką walczył o awans Truck Kotowa Wola, jednak po ostatniej serii definitywnie odpadł z rywalizacji. W najbliższej kolejce pauzuje.

W orlich derbach lepszy okazał się być ten z Glinianki, który zwycięstwo zapewnił sobie w zaledwie kilka minut drugiej połowy.

Wyniki 24. kolejki:

Polonia Przędzel – KP Zarzecze 2:3 (1:2), Ł.Kluk (8), Śnios (71) – Ł.Kobylarz (26, 58), Zelek (12), Orzeł Glinianka – Orzeł Rudnik 3:0 (0:0), Piwko (57), Garbacz (59), Porcja (65), Jutrzenka Kopki – Herosi Słomiana-Krzaki 3:2 (1:1), Kopeć (23), Kubasiewicz (77 – karny), Ł.Wolak (88 – sam.) – Pieróg (37), Ł.Wolak (66 – karny), Milenium Bieliny – Lotnik Turbia 6:0 (2:0), Wiatrowski (31, 43, 72), Mariański (50, 52), Jaślanek (77), Sanna Zaklików – Truck Kotowa Wola 1:6 (0:1), Warchoł (75) – M.Nawrocki (12), Kaczyński (50, 59), Szuba (63), K,Nawrocki (64), B.Idec (67), Huragan Zdziechowice – Czarni Sójkowa 0:5 (0:3), Olszowy (18, 34), Bielecki (42, 47), Rębisz (83 – karny), pauzował WKS Kurzyna.

Najlepsi strzelcy: 40 – B.Idec (Truck), 37 – A.Kozyra (Zarzecze), 27 – Ł.Kobylarz (Zarzecze), 23 – Chaber (Orzeł R.), 21 – Zelek (Zarzecze), 16 – Olszowy (Czarni).

25. kolejka, 9 czerwca: Truck – Milenium (14), Huragan – Przędzel (14), Herosi – Orzeł G. (14), Orzeł R. – Zarzecze (14), Czarni – Sanna (17), Kurzyna – Jutrzenka (18), pauzuje Lotnik.

Tabela za www.regiowyniki.pl