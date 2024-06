16 czerwca odbędzie się kolejny Podkarpacki Rajd Rowerowy, organizowany przez Powiat Stalowowolski. Zapisy na rajd będą odbywały się w dniach od 6 do 7 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli – pokój nr 412 (6 czerwca w godzinach 7.00-16.30, 7 czerwca w godzinach 7.30-15.30). Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników jest ograniczona do 185 osób. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Rajd będzie miał następujący przebieg: Stalowa Wola – Pysznica – Ruda Jastkowska – Lipowiec – Kochany – Goliszowiec – Rzeczyca Długa – Jastkowice – Stalowa Wola. Łączna długość trasy, to ok. 45 km.

Cykliści wystartują z parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Zbiórka uczestników rozpocznie się o godzinie 7.30, a start przewidziany jest na godzinę 8.00.

Tradycyjny dłuższy postój zaplanowany jest w Osadzie Kochany. Tu, rowerzyści będą mieli czas na zwiedzanie pod okiem jej gospodarzy – Zbigniewa i Haliny Koczwarów, a także na odpoczynek. Następnie peleton wróci tą samą trasą do Stalowej Woli, gdzie ok. godz. 14.00 na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają pamiątkowe medale.

– Dla nas, jako organizatorów imprezy, sprawą priorytetową jest bezpieczeństwo rajdu. Dlatego zgodnie z regulaminem imprezy, bezwzględnie wszyscy będą musieli mieć na głowach kaski rowerowe. Dodatkowo w przypadku niepełnoletnich rowerzystów, do udziału w rajdzie dopuścimy tylko tych, którzy posiadają karty rowerowe i okażą je podczas zapisów, a w imprezie wezmą udział pod opieką dorosłych osób. Owszem, nasz rajd ma charakter rekreacyjny, ale ze względu na to, że w tym roku większa część trasy wiedzie po wymagających leśnych duktach, udział w imprezie dla osób niewprawionych będzie wiązał się z dużym wysiłkiem. Dlatego prosimy by zapisywały się tylko te osoby, które rzeczywiście czują się na siłach, żeby tę trasę pokonać. Również z racji na szykującą się podróż po leśnych drogach gruntowych, zalecamy jazdę rowerami trekkingowymi oraz górskimi z szerszymi oponami, a odradzamy wybieranie się w trasę na rowerach miejskich – mówi Tomasz Wosk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w stalowowolskim Starostwie Powiatowym, który odpowiada za organizację rajdu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Starostwa Powiatowego.