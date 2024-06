27 maja br. nie wybrano na nową 5-letnią kadencję, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Stalowej Woli. Żaden z trójki kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów.

Do konkursu stanęły trzy osoby: Monika Kuca – nauczycielka PSM w Stalowej Woli, Janusz Turek – nauczyciel PSM w Stalowej Woli oraz Maciej Witek – dotychczasowy dyrektor PSM w Stalowej Woli, kierujący nią od 2014 r.

Komisja konkursowa liczyła 14 osób: 6 przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 3 przedstawicieli działających w szkole związków zawodowych, po 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz 1 przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organu prowadzącego szkołę.

W pierwszym etapie komisja sprawdzała od strony formalnej poprawność dokumentów złożonych przez kandydatów, w drugim etapie przedstawili oni swoje koncepcje rozwoju szkoły i odpowiadali na pytania członków komisji. Konkurs trwał ponad 5 godzin.

By zostać wybranym, kandydat musiał uzyskać minimum 8 głosów, czyli bezwzględną większość składu komisji. Wymogu tego nie spełniła żadna z osób startująca w konkursie. Kadencja obecnego dyrektora upływa z końcem sierpnia br. W tej sytuacji to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wskazać osobę, która od 1 września 2024 r. będzie pełnić obowiązki dyrektora szkoły muzycznej, do czasu rozstrzygnięcia nowego konkursu.