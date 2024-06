Trwa budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San. Finał praca planowany jest na 2026 rok.

– Możemy być świadkami już tak zaawansowanych prac, które pokazują nie tylko ślad drogi, ale już dokładnie widzimy, w którym miejscu będzie przeprawa. Stoimy w miejscu podpory, w miejscu gdzie będzie wyrastał jeden z wantów, który będzie tworzył piękną konstrukcję mostu w Stalowej Woli, największego mostu w województwie podkarpackim i jednego z najdłuższych w Polsce – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbywał się na miejscu realizowanej inwestycji.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 w nowym śladzie będzie miała długość ok 4,65 km. Trasa zlokalizowana jest na terenie gmin: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa.

– Bardzo się cieszymy, że postęp prac na tej naprawdę fantastycznej inwestycji jest dobrze zaawansowany, nic nie grozi na ten moment terminowi realizacji, który ma się zakończyć w 2026 roku. I myślę, że ta kwota – gigantyczna prawie 400 mln zł zostanie dobrze zainwestowana, a przede wszystkim będzie dobrze służyła gospodarce Podkarpacia – mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Wartość zdania to ponad 377,5 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opiewa na ponad 302,3 mln zł. Decyzję dotacyjną podpisywał ówczesny wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Faktycznie przyznanie środków finansowych 302 mln zł na tę inwestycję było tym momentem, który na pewno zapamiętam do końca życia. Mentalnie jestem związany ze Stalową Wolą i z inwestycjami, które się tutaj dzieją bardzo mocno – mówił poseł Rafał Weber.

Początek nowego odcinka drogi zlokalizowano na projektowanym rondzie w ciągu DW nr 855. Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie oraz na wiaduktach W1 i W2 zlokalizowanych nad istniejącymi drogami publicznymi do miejsca skrzyżowania z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi. Następnie powstanie most o całkowitej długości ok. 1760 m przekraczający rz. San i rz. Bukowa oraz teren międzywala tych rzek. Dalej droga prowadzona będzie w nasypie oraz na wiadukcie W3 zlokalizowanym nad projektowaną dodatkową jezdnią i nasypie drogowym. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej zostanie powiązany z DK nr 77 za pomocą istniejącego wlotu ronda zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej. W zakres zadania włączone są także budowy: oświetlenia ulicznego na całej długości projektowanego odcinka, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przepustów drogowych zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, płotków herpetologicznych dla płazów oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego.

– 1760 merów obiektu inżynierskiego daje możliwość zastosowania nowych technologii, możliwość wykonywania czegoś innowacyjnego, tak jak mówimy szalunek przestawny MSS, podpory pylonowe, podwieszane. Oprócz tego oczywiście są inne rzeczy, jak przebudowa wysokiego ciśnienia gazu, prądu, trzy obiekty inżynierskie na dojazdach, 5 km całej drogi. To jest coś takiego co daje dumę dla wykonawcy i radość samego wykonywania – mówił Tomasz Mołdysz, dyrektor kontraktu firmy Strabag.