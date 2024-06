Miasto otrzymało dotację na utworzenie pracowni STEAM oraz poprawę dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli oraz budynkach użyteczności publicznej. Łączny koszt zaplanowanych działań szacowany jest na około 6,5 mln zł.

– Pierwsze zadanie dotyczy PSP nr 3. Jego głównym przesłaniem jest utworzenie nowoczesnej pracowni STEAM, pracowni, która dzisiaj jest takim modelowym rozwiązaniem, w którym uczeń staje się odkrywcą, tym który ma realizować swoje pasje, w modelu interdyscyplinarnym, a nauczyciel jest mentorem. Taka pracownia powstanie na miejscu świetlicy. Kolejnym ważnym zadaniem jest zagospodarowanie przestrzeni po byłym mieszkaniu, które zostanie przekształcone w bibliotekę, również w toaletę dla dzieci z niepełnosprawnością. Będą wykonane remonty korytarzy, podwieszane sufity, nowe oświetlenie, klatki schodowe. W ramach zadania będziemy również sukcesywnie chcieli dokonać remontu poszczególnych sal, to też szczegółowe zadania dotyczące polepszenia sytuacji dzieci ze szczególnymi potrzebami, a więc pochylnie, podjazdy, dla niepełnosprawnych, obniżenie barier architektonicznych to są te zadania, które będą wykonywane wewnątrz szkoły – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Ponadto przedmiotem projektu będzie wykonanie remontu części terenu wokół budynku wraz z wprowadzeniem nowych elementów zagospodarowania przestrzennego. Remont zaplanowano także na placu zabaw, gdzie pojawi się nowa nawierzchnia bezpieczna, pojawią się też zabawki dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.

– Nasza edukacja, oświata jest atrakcyjna, nowoczesna i bezpieczna. Nam rodzicom zależy, aby dzieci, które przez nas są posyłane do szkoły, były przede wszystkim bezpieczne, zależy nam na tym aby mieć przekonanie, że przez te kilka godzin nasze pociechy będą miały odpowiednie warunki do ukształtowania swoich umysłów, swoich serc i że krzywda im się nie zadzieje. I stalowowolskie szkoły właśnie takie są. Spokojnie możemy tutaj nasze dzieci zapisać, przyprowadzać i nie martwić o to, że zadzieje im się coś złego. Każda inwestycja oświatowa, to inwestycja w rozwój młodego pokolenia, to inwestycja w przyszłość Stalowej Woli – mówił poseł na Sejm Rafał Weber.

– Od 10 lat zmieniają się nasze stalowowolskie szkoły, potrzeby rosną, bo wszystko zmierza w tym lepszym kierunku. Wszystko co dzieje się na terenie Stalowej Woli, co dzieje się w naszych przedszkolach, naszych szkołach, to zmierza do tego, żeby dzieci miały coraz lepsze warunki, nie tylko jeżeli chodzi o warunki infrastrukturalne, ale również doposażenie do klasopracowni. To przełoży się też na większy komfort pracy nauczycieli – mówiła Agata Krzek, przewodnicząca Rady Miejskiej.

– Jest to zwieńczenie starań wielu osób. To jest też spełnienie jakiegoś marzenia, a dodam jeszcze, że w przyszłym roku szkoła obchodzi 65-lecie, to taki prezent urodzinowy – mówiła Elżbieta Sudoł-Wasyliszyn.

Całkowita wartość projektu to 2 430 776,11 zł, dotacja opiewa zaś na 1 094 703,22 zł.

Drugi projekt na który miasta otrzymało dofinansowanie dotyczy budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Stalowej Woli. – Dotyczy on wszystkich budynków Urzędu Miasta: Wolności 7, 9 oraz Kwiatkowskiego 1 gdzie będą działania z zakresu dostępności, dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby nasze urzędy nie miały barier architektonicznych. Kolejny obiekt to Ambulatorium, tam również prowadzone będą działania z zakresu dostępności, z zakresu likwidacji barier. Tak aby zakład opieki zdrowotnej był jak najbardziej dostępny – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Całkowita wartość projektu: 3 952 146,90 zł, dotacja opiewa na 2 671 135,32 zł.

Miasto otrzyma też refundację w wysokości blisko 1 mln zł kosztów poniesionych przy pracach prowadzonych w PSP nr 4.