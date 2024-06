Rada Miejska w Stalowej Woli przegłosowała uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Stalowej Woli. Procedura głosowania odbyła się bez większej dyskusji. Podczas głosowania prezydent nie był obecny na sali.

Miesięczne wynagrodzenie prezydenta miasta uchwalono w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze – 10 770 zł, dodatek funkcyjny – 3450 zł, dodatek specjalny – 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 4266 zł, co w sumie daje 18 486 zł plus dodatek stażowy.

– W treści uchwały jest – „ustala się” to chciałbym dowiedzieć się kto zaproponował taką wysokość tego wynagrodzenie i druga sprawa to dobrym obyczajem jest zawsze zapytanie osoby wykonującej umowę o pracę jaki poziom wynagrodzenia jest dla niego satysfakcjonujący. Niestety pana prezydenta nie ma więc na to pytanie nie możemy odpowiedzieć, w związku z tym trudno mi się odnieść, bo może to jest wynagrodzenie, które nie satysfakcjonuje pana prezydenta – mówił radny Andrzej Szymonik.

Radny Andrzej Dorosz pytał o poziom wynagrodzenia względem ustawowych widełek. – To jest maksymalne dopuszczalne wynagrodzenie – odpowiedziała przewodnicząca Agata Krzek.

Ostatecznie „za” przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Stalowej Woli głosowało 15 radnych, „przeciw” był jeden radny, 6 radnych wstrzymało się od głosu