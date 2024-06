Radni miejscy przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m sześciennego stawki opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – Wprowadzenie dopłat stanowi element ochrony mieszkańców Stalowej Woli przed skutkami inflacji. Wartość zaproponowanych dopłat jest równoważna podwyżkom dla osób fizycznych w zatwierdzonych przez Wody Polskie taryfach – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

– Zwracam się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały, która utrzyma ochronę taryfową w zakresie wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Stalowej Woli. To kolejne już miesiące, w których taka ochrona jest realizowana, przez miasto Stalowa Wola – dopłata z budżetu miasta. Koszt półroczny to 2 mln zł, koszt roczny 4 mln zł. Mieszkańcy automatycznie otrzymują pomniejszenie swoich faktur o koszt dopłaty do metra sześciennego wody i metra sześciennego odprowadzenia ścieków. Bądźmy tym miastem, bądźmy tym samorządem który w swoich kompetencjach otacza mieszańców ochroną – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Dodał również, że jest to deklaracja programowa jego jak i radnych z klubu PiS, o kontynuowaniu ochrony taryfowej i realizacji strategii najniższych opłat komunalnych dla mieszańców.

– Będę głosować za tą uchwałą. Niemniej jednak sytuacja budżetu miasta przedstawia się niezbyt zachęcająco i na pewno jeszcze dużo wysiłku będzie nas kosztowała korekta planów inwestycyjnych. W związku z tym na przyszły rok powinniśmy jednak, zastanawiać się nad wysokością wsparcia mieszkańców, jak również obowiązków podatkowych i pomału jednak te kwoty trochę podwyższać, bo po prostu budżet tego nie wytrzyma. Za dużo mamy wydatków związanych z dotacjami nie tylko do wody i ścieków, ale do śmieci, do transportu – mówiła radna Joanna Grobel-Proszowska.

Radny Andrzej Dorosz stwierdził, że będzie przeciw. – Mówię jako mieszkaniec miasta, który też utrzymuje rodzinę, po prostu, uważam że budżetu miasta zwyczajnie nie stać na takie prezenty. One są miłe również dla mnie jako człowieka, który płaci tutaj rachunki, ale trzeba trochę zdrowego rozsądku w tym wszystkim zachować – mówił Andrzej Dorosz.

Ostatecznie „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 3 było „przeciw”.