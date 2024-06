Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli rajcy wybrali składy Komisji Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji, Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta, Oświaty, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Mieszkaniowej. Najwięcej emocji wzbudziło powołanie składu i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna była pierwszą, której skład ustalano na ostatniej sesji. Piotr Rut w imieniu radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponował na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Dariusza Przytułę. Radny odmówił. Kolejnymi osobami zgłoszonymi przez Piotra Ruta byli kolejno radni: Janina Siek, Kamil Maciejak, Andrzej Dorosz, Andrzej Szymonik, Daniel Hausner, Damian Marczak. Wszyscy radni odmówili.

– To bardzo znamienne, że to radni Prawa i Sprawiedliwości proponują kandydatów opozycji na przewodniczącego. Faktycznie jest tak, że w dobrym zwyczaju jest tak, że to ktoś z opozycji powinien pełnić tę funkcję, ale też dobrym zwyczajem jest to, że każdy klub działa jako oddzielny byt i trochę niegrzecznym jest próbowanie doboru kandydata na przewodniczącego, w szczególności Komisji Rewizyjnej, przez pana Piotra Ruta. Pozwolicie państwo, że będziemy sami decydować o sobie – mówił radny Marczak.

Radna Joanna Grobel-Proszowska zapytała przewodniczącego klubu PiS – Piotra Ruta jaki układ sił jest przewidywany w Komisji Rewizyjnej. – Chcieliśmy zaproponować, aby w Komisji Rewizyjnej był układ proporcjonalny – stwierdził Rut. Po naciskach o większą precyzję wypowiedzi dodał, że klub PiS ma 4 kandydatów do tej komisji.

W związku z tym opozycja postanowiła nie zgłaszać swojego kandydata na przewodniczącego. Piotr Rut odczytał więc kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Na liście znaleźli się: Ilona Kaczmarek, Damian Bryk, Elżbieta Kulpa i Piotr Rut. Wymienione osoby nie zgłosiły sprzeciwu. Innych kandydatur nie było. Mimo to Ilona Kaczmarek zaprosiła do pracy w komisji radnego Dariusza Przytułę. Odpowiedź ponownie była negatywna. Piotr Rut jak sam stwierdził „bardzo grzecznie i kulturalnie” zaproponował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kamilowi Maciejakowi. Odpowiedź była odmowna.

Ta sama liczba członków, przewodniczący z opozycji

– Ustawowym obowiązkiem rady jest powołanie Komisji Rewizyjnej z udziałem klubów opozycyjnych albo radnych stanowiących opozycję dlatego moja gorąca prośba żeby kandydować do tej Komisji Rewizyjnej – mówiła przewodnicząca rady Agata Krzek. Zwróciła się do radnego Dariusza Przytuły, radnej Janiny Siek, radnego Damiana Marczaka z wnioskiem o członkostwo. Pierwszych dwoje radnych odmówiło. – Zależy nam na tym, żeby sytuacja dotycząca Komisji Rewizyjnej nie była taka jak w poprzedniej kadencji, mając pewne doświadczenie i licząc na państwa dobrą wolę, którą od początku wyrażacie chcielibyśmy zaproponować, żeby zarówno opozycja jak i klub radnych PiS mieli po czwórce radnych z przewodniczącym, który będzie przewodniczącym z opozycji. I gwarantujemy państwu, że będziemy wspólnie wszyscy pracować na rzecz miasta, będą to rzetelne kontrole, z których miejmy nadzieję będą wynikały tylko same pozytywne rzeczy, ewentualnie pomoc tym jednostkom, które będą kontrolowane w tym, żeby były jeszcze lepsze w tym co robią. (…) Jeżeli będzie taka decyzja ze strony klubu PiS to my wtedy się zgodzimy na to, wejdziemy do tej Komisji Rewizyjnej – mówił radny Damian Marczak. Radny swoją zgodę na członkostwo uzależnił od deklaracji radnych klubu PiS względem przedstawionej przez niego propozycji.

Ponownie zapytany Daniel Hausner odmówił członkostwa w Komisji Rewizyjnej jak powiedział z przyczyn osobistych. Radny Andrzej Dorosz odmówił, radni Andrzej Szymonik i Kamil Maciejak, uzależnili swoją decyzję od stanowiska radych PiS.

– Nie możemy pozwolić na to, żeby nie było komisji. Wobec tego proponuję radnych, którzy się zgłosili do pracy w tej komisji- powiedziała Agata Krzek.

– Dla mnie to jest kuriozalne. Jest potrzebny kompromis i tylko równowaga w Komisji Rewizyjnej zapewnia dobre funkcjonowanie w tej komisji. Jeżeli państwo uważacie, że jest to niemożliwe to proszę nam się nie dziwić, że nie chcemy uczestniczyć w komisji, w której nie mamy żadnych szans, tak jak to było w poprzedniej kadencji, żadnych szans na prawidłową kontrolę, na głos odrębny, na to jak powinna Komisja Rewizyjna pracować. Jestem zdumiona, że na pierwszym posiedzeniu nie chcecie państwo chociaż raz ustąpić chociaż o pół kroku, żeby zagwarantować prawidłową pracę Komisji Rewizyjnej – mówiła radna Joanna Grobel-Proszowska.

Radna Ilona Kaczmarek pytała jak ma wyglądać ta równowaga skoro, przewodniczący komisji ma rozstrzygający głos.

Joanna Grobel-Proszowska podkreślała, że istnieje możliwość dogadywania się w Komisji Rewizyjnej, a przeciąganie liny jest kompletnie bez sensu. – Przypomnijcie sobie słowa wasze w kampanii wyborczej, żeby nie dzielić, żeby była zgoda. Czego się boicie tej niby przewagi? Przecież miasto funkcjonuje, nie dopatrujemy się tu żadnych przestępstw, w związku z tym dlaczego ta komisja ma nie pracować zgodnie z regułami gry? – mówiła radna.

– Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy kogokolwiek w tej komisji to przecież macie możliwość taką, żeby taka osoba została odwołana niezależnie czy to będzie przewodniczący, czy którykolwiek z członków – mówił radny Marczak. Dodał, że ponadto to rada przegłosowuje zaproponowany porządek kontroli.

– Jedyne na czym nam zależy to żebyśmy mieli faktyczny wpływ i żebyście państwo dali jasny sygnał społeczeństwu – w mieście dzieje się dobrze, wszystko jest w porządku, nie mamy się czego obawiać. Może opozycja patrzeć nam na ręce, bo wszystko jest w porządku. A w tym momencie, tym głosowaniem niestety, nie chce tego powiedzieć wprost, natomiast można odnieść takie wrażenie, że obawiacie się faktycznie tego, że będą kontrolowane podmioty miejskie i działalność gminy. Chodzi o to, żebyście państwo sami siebie nie kontrolowali – mówił radny Marczak.

Przewodniczący z klubu PiS, brak opozycji

Przewodnicząca Agata Krzek zaproponowała na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra Ruta. Ostatecznie żaden opozycyjny radny nie wyraził woli pracy w Komisji Rewizyjnej. – Wyraziliśmy swoją dobrą chęć, jeśli państwo nie chcecie na dzień dzisiejszy uczestniczyć w tej Komisji Rewizyjnej, będziemy głosować na tych członków, którzy się zgłosili i zgodzili. Jeżeli będzie wola współpracy, zawsze tę komisję możemy rozbudować i zmienić jej skład – powiedziała Agata Krzek.

– Z natury rzeczy kontrole odbywają się z obsadą personalną, która jest spoza grona, które podlega kontroli. Wydaje mi się, że jest zupełnie oczywiste, że komisja powinna być z większością jednak opozycji i wtedy to gwarantuje rzetelną kontrolę, bo inaczej nie gwarantuje – mówił radny Andrzej Dorosz.

Ostatecznie przegłosowano następujący skład Komisji Rewizyjnej: Piotr Rut (przewodniczący), Ilona Kaczmarek, Elżbieta Kulpa, Damian Bryk.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Andrzej Kochan (przewodniczący), Joanna Grobel-Proszowska, Adam Krotoszyński, Wiesław Siembida, Mariusz Bajek.

Komisja Budżetu i Finansów: Elżbieta Kulpa (przewodnicząca), Damian Marczak, Andrzej Szymonik, Kamil Maciejak, Joanna Grobel- Proszowska, Łukasz Durek, Piotr Rut, Paweł Madej, Jan Sibiga. Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska: Paweł Madej (przewodniczący) Andrzej Dorosz, Joanna Grobel-Proszowska, Andrzej Szymonik, Damian Marczak, Kamil Maciejak, Paweł Madej, Jan Sibiga, Piotr Rut, Mariusz Bajek, Urszula Tatys, Andrzej Kochan.

Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia: Urszula Tatys (przewodnicząca) Daniel Hausner, Janina Siek, Dariusz Przytuła, Karolina Paleń, Elżbieta Kulpa, Jan Sibiga.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta: Łukasz Durek (przewodniczący), Kamil Maciejak, Andrzej Szymonik, Damian Marczak, Wiesław Siembida, Andrzej Kochan, Agata Krzek, Paweł Madej.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Mariusz Bajek (przewodniczący) Joanna Grobel-Proszowska, Daniel Hausner, Andrzej Dorosz, Adam Krotoszyński, Agata Krzek, Ilona Kaczmarek, Urszula Tatys, Damian Bryk.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Ilona Kaczmarek (przewodnicząca), Dariusz Przytuła, Janina Siek, Adam Krotoszyński, Wiesław Siembida, Andrzej Kochan, Łukasz Durek.

Komisja Mieszkaniowa: Jan Sibiga (przewodniczący), Janina Siek, Daniel Hausner, Adam Krotoszyński, Karolina Paleń.