Zbliża się 100-lecie urodzin ks. prof. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego, wielce zasłużonego dla kultury i nauki regionu dolnosańskiego, kapłana, naukowca, historyka, regionalisty. Wspomnienie rocznicy urodzin powinno iść w parze z ciągłym przypominaniem i popularyzowaniem jego niezwykłego dorobku naukowego, społecznego, kulturalnego, aby ocalać i promować spuściznę naukową ks. prof. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego.

O wszystkich dokonaniach i zasługach dla regionu tego niezwykłego kapłana nie sposób opowiedzieć w jednym artykule: publikacje naukowe, badania kultury i historii regionu, donacje na rzecz powstania Muzeum Regionalnego oraz Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, to jedynie niewielki wycinek tegoż dorobku. Jako kapłan był niezwykle oddanym czcicielem Matki Bożej i św. Józefa, ceniącym sobie ofiarę Mszy świętej, którą starał się sprawować codziennie, do ostatnich dni swojego pracowitego życia.

Biogram

Ksiądz Wilhelm Gaj-Piotrowski ur. 3 czerwca 1924 r. w Charzewicach w rodzinie kolejarskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Rozwadowie, następnie był uczniem Seminarium Serafickiego oo. Kapucynów w Rozwadowie.

Po wybuchu II wojny światowej znalazł się na liście do wywózki na roboty przymusowe do III Rzeszy. Ponieważ był wówczas wątłego zdrowia z pomocą rozwadowskich oo. Kapucynów został przerzucony do Sędziszowa Małopolskiego, gdzie ukrywał się w tamtejszym konwencie kapucyńskim, tam też wstąpił do zakonu. Uczył się samodzielnie. Maturę złożył eksternistycznie w IV Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie w 1945 roku. Po wygaśnięciu ślubów symplicznych (tzw. prostych, odnawianych co rok), przeszedł do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Skierowany przez tamtejszy rektorat do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie odbywał dalsze studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1948-1950. Tam też uzyskał tytuł magistra teologii katolickiej. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 roku w Katowicach z rąk biskupa ordynariusza Stanisława Adamskiego. W 1952 roku uzyskał magisterium na podstawie pracy o dziejach parafii w Charzewicach.

Jako kapłan pracował w diecezji wrocławskiej, m.in. w Chojnowie, Oleśnicy Śląskiej, Wołowie, Ożarach-Laskach. Chciał być katechetą, aby mając wolne wakacje poświęcać się pracom badawczym. Rektor seminarium duchownego namówił go do odbycia studiów pedagogicznych. Tak więc w latach 1960-66 studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał dyplom magistra pedagogiki.

Pracę doktorską o dziejach parafii Rozwadów, napisał na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Oceniono ją wysoko. Na jej podstawie uzyskał w 1971 roku stopień doktora nauk teologicznych ze specjalnością historii Kościoła w Polsce. Z powodu różnego rodzaju trudności nie udało mu się podjąć pracy profesora w seminarium duchownym.

Przewód habilitacyjny otworzył w Instytucie Historii Materialnej PAN w Warszawie i na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej „Kultura materialna ludu okolic Rozwadowa” otrzymał w 1985 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie etnografii polskiej.

W latach 1989-1991 ks. W. Gaj-Piotrowski zajmował stanowisko docenta Uniwersytetu Wrocławskiego (Katedra Etnografii). W 1991 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnych stronach.

W 1997 roku został przez Radę Gminy i Miasta Ulanów wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela, a dwa lata później na wniosek flisackiego Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. św. Barbary mianowano go Honorowym Kapelanem Flisaków.

Zmarł 16 grudnia 2017 roku w wieku 93 lat. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.

Kapłan i naukowiec

Ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski w 1950 roku po święceniach kapłańskich został skierowany i przypisanym do diecezji wrocławskiej. Przydzielonu mu funkcję katechety, choć po 1945 roku religia utraciła charakter przedmiotu obowiązkowego, a władze komunistyczne stopniowo ograniczały jej obecność w szkołach. Ostatecznie usunięto ją z placówek oświatowych dopiero w 1961 r.

Ks. Gaj-Piotrowski był, podobnie jak inni księża, poddany ze strony władz komunistycznych totalnej inwigilacji i naciskom. Podsłuchiwano pod drzwiami sal lekcyjnych, wywierano presję aby zapisał się do „księży patriotów”. Udało mu się tego uniknąć, ale wówczas poddawany był kolejnym naciskom, aby zmienił imię, uważano bowiem, że Wilhelm jest imieniem typowo niemieckim. Nie zgodził się. Stwierdził, że otrzymał je na chrzcie świętym i jako kapłan ceni sobie ten sakrament. Zaczęły się więc zabiegi aby… zmienił nazwisko. Na pytanie dlaczego?, przecież Gaj to słowo czysto polskie, w odpowiedzi pokazano mu, że w słownikach niemieckich jest hasło Gaiberg – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Ks. Wilhelm nie wyraził i na to zgody, argumentując, że pochodzi z robotniczej kolejarskiej rodziny, a ojca się nie wstydzi i nie może zmienić nazwiska.

Dokonał, ale to już z własnej inicjatywy, pewnej modyfikacji. Dołożył nazwisko panieńskie matki, która była z domu Piotrowska, i w ten sposób powstał „twór”: Wilhelm Gaj-Piotrowski, który też nie do końca odpowiadał ówczesnym władzom. Pytany natomiast okazjonalnie przez miejscowego biskupa, co to znaczy Gaj-Piotrowski odpowiedział, że znaczy to, że jest synem mamy i taty. Biskup powiedział – a to nie wiedziałem.

Pasje badacza

Już pod koniec lat 50. i na początku lat 60. XX w. odkrył w sobie pasje badacza. Inspiracją dla niego była wówczas zachęta ze strony prof. Stanisława Bąka (1900-1981) urodzonego w Grębowie, który namówił go do zbierania materiałów źródłowych z zakresu kultury społecznej, materialnej i dokumentowania historii Puszczy Sandomierskiej.

Ksiądz nosił się z zamiarem opracowania rozwadowskiego stroju ludowego. Obszar ten znajdował się na styku regionów rzeszowsko-lasowiackiego, biłgorajskiego i lubelskiego. W wyniku tego sąsiedztwa strój ten nie był typowym dla całego Dolnego Nadsania. Opracowanie takie wymagało dokonania analiz porównawczych ze strojami z ościennych regionów. Ponieważ monografie na ten temat były dopiero opracowywane, zdecydował odłożyć opracowanie stroju rozwadowskiego na czas późniejszy.

W tym okresie nawiązał kontakt z profesorem etnografii Józefem Gajkiem (1907-1987), który był długoletnim członkiem Towarzystwa Ludoznawczego i kierownikiem Polskiego Atlasu Etnograficznego. Prof. Gajek zaproponował opracowanie zwyczajów ludowych subregionu dolnosańskiego. Ksiądz odniósł się do tego z wielkim entuzjazmem, jednak pewnym problemem był fakt, że nie posiadał specjalistycznego przygotowania z tej dziedziny, ale prof. Gajek rozwiązał tę kwestię w ten sposób, że wyznaczył merytorycznego konsultanta w osobie Adama Glapy, swojego asystenta. Efektem tej współpracy była kilkuletnia praca dokumentacyjna w terenie nadsańskim, zbieranie wywiadów i różnych innych materiałów dokumentacyjnych. Na bazie tychże prac została przygotowana do druku „Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa”. Książka ta zyskała niezwykle przychylną recenzję wydawniczą ze strony prof. Stanisława Bąka, który zestawił ją z opracowaniami Kolberga. Drugi recenzent prof. Józef Burszta (1914-1987) napisał między innymi: „Uznano wówczas tę pracę za jedną z najlepszych etnograficznych monografii regionalnych, a dotyczącą terenu dotąd przez etnografów prawie nietkniętego(…). Olbrzymia wręcz to monografia opiera się przede wszystkim na danych terenowych”. Drugi tom – „Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa” (1975) – stał się przyczynkiem do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego.

Ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski zbierając informacje przemierzał cały region na rowerze. Wspominał, że był śledzony przez władze komunistyczne, które interesowało po co ksiądz spotyka się z ludźmi w okolicy i o co pyta. Zwierzył się też, że często bał się o swoje życie, gdyż docierały do niego różne sugestie i ostrzeżenia. Mimo ryzyka wykonał wspaniałą pracę, zebrał i opisał życie i kulturę ludzi okolic Rozwadowa.

Tytan pracy

Ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski był tytanem pracy. W 1993 r. ukazało się opracowanie: „Duchy i demony w wierzeniach ludowych” wydane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Odtworzył w nim fascynujący świat zjaw, duszków i półdemonicznych istot, które funkcjonowały w świadomości mieszkańców obszaru między Wisłą a Sanem. Wykorzystał informacje zbierane w wielu miejscowościach dolnosańskich, w tym niezwykle cenne przedstawienia postaci demonicznych w formie opisów słownych oraz niezwykle sugestywnych malunków dostarczonych mu przez Marię Kozłową.

Opracował dzieje zamku królewskiego w Przyszowie nad Łęgiem w monografii „Królewski zamek w Przyszowie w rejonie Stalowej Woli Rozwadowa” (1979 r.). Z kolei w 1997 roku ukazała się jego pierwsza książka o Ulanowie – „Flisacki Ulanów: studia z dziejów Ulanowa”, uznawana za kompendium wiedzy o dawnej żegludze śródlądowej. Ksiądz opisał w niej między innymi flisackie struktury organizacyjne, nazewnictwo, przybliżył także tradycje handlowe miejscowości leżących wzdłuż Sanu i Wisły. Jako etnograf uzupełnił publikację o flisacki folklor. Kolejne opracowanie poświęcone Ulanowowi to „Z flisackich tradycji Ulanowa – „Małego Gdańska” (2001). Przez wiele lat ksiądz Wilhelm był honorowym kapelanem bractwa flisackiego dzięki czemu inspirował to środowisko do jeszcze intensywniejszych działań na rzecz przywracania tradycji i praktycznego ich wykorzystania współcześnie.

W 2000 roku ukazało się opracowanie „Zanim powstała Stalowa Wola: studium z prehistorii miasta”. W 2002 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wydało pozycję: „Lubomirscy rodowej linii rzeszowsko-rozwadowskiej”. Zbiegło się to w czasie z oddaniem po remoncie do użytku, tzw. zamku Lubomirskich, nowej siedziby tegoż Muzeum Regionalnego. Z kolei w 2005 roku ukazało się opracowanie: „Rozwadowscy założyciele miasta Rozwadowa: studium genealogiczno-gospodarcze”. Książkę tę ksiądz wydał we współpracy z Kazimierzem Jańczykiem. Dzięki temu opracowaniu udało się odtworzyć historię obszarów dolnosańskich położonych w rejonie Charzewic, od czasów średniowiecza. Opracowanie to ksiądz uznawał za jedno z najważniejszych osiągnięć z zakresu historii regionu. Pozycja zawiera szczegółowe drzewo genealogiczne rodu Rozwadowskich, począwszy od wieku XIV. Ponadto historię miejscowości takich jak Pilchów, Charzewice, Brandwica, Rzeczyce, itd. Jest pełna ciekawych historii dotyczących stosunków międzysąsiedzkich, napadów, zajazdów itp. Zdarzenia te warte są spopularyzowania, gdyż ożywią historię wspomnianych miejscowości o niezwykle barwne zdarzenia.

Spłacił dług…

Całe swoje życie naukowe poświęcił regionowi dolnosańskiemu w myśl dewizy, że każdy powinien na miarę swoich możliwości spłacić ziemi rodzinnej zaciągnięty wobec niej dług. W jego pozycjach książkowych 16 razy w tytule pojawia się słowo Rozwadów. Jak pisał ks. prof. Bogdan Stanaszek (wychowanek ks. Wilhelma), w publikacji jubileuszowej wydanej przez Muzeum Regionalne w 2015 roku z okazji 90-tych urodzin: „Gdyby ks. Gaj-Piotrowski zajął się dziejami Polski pewnie zdobyłby szeroką sławę”.

Nadchodzi czas, aby wreszcie imię Wilhelma Gaja-Piotrowskiego nosiła jakaś ulica, plac czy może jakaś placówka w Stalowej Woli, której poświęcił cały swój dorobek naukowy. Zaciągnięty wobec rodzinnej ziemi dług spłacił po wielokroć.

Kazimierz Jańczyk