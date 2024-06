Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia finałowego meczu barażowego o I ligę; KKS 1925 Kalisz – Stal Stalowa Wola.

Spotkanie obydwu drużyn będzie dopiero trzecim w historii. Dwa poprzednie zakończyły się wygraną kaliszan 1:0. Jesienią w Kaliszu bramkę na wagę zwycięstwa zdobył dla gospodarzy Hubert Sobol w 76. minucie. Kilkanaście minut wcześniej karnego nie wykorzystał Nestor Gordillo, a od 56. minuty Stal grała w dziesięciu, po tym jak czerwoną kartką został ukarany Bartosz Pioterczak. Niesłusznie zresztą, co podkreślał po meczu i mówi przed sobotnią konfrontacją trener Stali Ireneusz Pietrzykowski.

W rewanżu KKS 1925 Kalisz także wygrał 1:0, a zwycięską bramkę zdobył już w 8. minucie Wiktor Smoliński. Była to jedyna porażka Stali na swoim stadionie w tym roku.

„Zielono-czarni” przystąpią do tego meczu w roli wicelidera tabeli rundy wiosennej. Zdobyli w niej 27 punktów. Więcej zgromadziła tylko Polonia Bytom – 32, a KKS 1925 Kalisz znalazł się na 7. miejscu – 21 pkt. Czy Stal udowodni w Kaliszu, że w tym roku jest zespołem lepszym i to jej należy się awans? Mamy taką nadzieję. Niech stanie się w Kaliszu to, na co liczą kibice piłkarscy w Stalowej Woli, którzy przez cały sezon wspierali swoją drużyną, u siebie i na wyjazdach. W Kaliszu zameldują się w pełnej krasie i sporą rzeszą, i wierzymy, że pomogą swojej drużynie odnieść sukces. „Stalówko”, do zobaczenia w I lidze!

Mecz poprowadzi sędzia Tomasz Frankowski z Torunia. Spotkanie będzie transmitowane w TVP Sport i WP-Pilot.

Poniżej fotorelacja z półfinałowego meczu barażowego Stal – Chojniczanka 2:1.