W finale baraży o I ligę Stal Stalowa Wola pokonała w Kaliszu KKS 1925 i następny sezon zacznie w I lidze! Nie było tam naszej drużyny od 2010 roku.

Spotkanie w Kalisz to był prawdziwy piłkarski rollercoaster. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 1:0, po bramce zdobytej już w 3. minucie przez najlepszego strzelca KKS-u, Huberta Sobola. Nestor Gordillo przejął piłkę w środkowej strefie, zagrał na lewe skrzydło do rozpędzonego Staszaka, a temu udało się, mimo asysty Patryka Zauchy, dograć ją w pole karne. Tam przejął ją Hubert Sobol, przełożył sobie futbolówkę na prawą nogę i uderzył celnie z kilkunastu metrów.

Stal po stracie bramki rzuciła się do ataku i przez długi czas zamykała gospodarzy na ich połowie. Bardzo ciężko było się jednak przedrzeć „zielono-czarnym” przez „zasieki”, jakie organizowała drużyna z Kalisza.

Pod koniec pierwszej połowy kaliszanie przeprowadzili akcję, po której arbiter podyktował dla niej rzut karny, po faulu Górskiego na Sobolu. Karę postanowił wymierzyć poszkodowany, który wcześniej w tym sezonie nie pomylił się w „jedenastkach” ani razu. Ale tym razem przestrzelił. Posłał piłkę obok spojenia słupka z poprzeczką stalowowolskiej bramki.

Po przerwie Górski zrehabilitował się podwójnie za swoje przewinienie z końcówki pierwszej połowy. W 49. minucie przed bramką Krakowiaka zrobiło się spore zamieszanie. Piłka trafiła pod nogi Damiana Urbana, który uderzył na bramkę, a w niej ładną interwencją popisał się Smolinski. Tyle, że obrońca KKS uczynił to… ręką. Pan Frankowski pokazał mu czerwoną kartkę i podyktował dla Stali rzut karny. Jakub Górski uderzył z 11. metrów nie do obrony, w prawy górny róg bramki Krakowiaka. Jeszcze gospodarze nie otarli łez po stracie bramki, a stracili drugą. Ponownie na listę strzelców wpisał się Górski. Pomocnik Stali zaskoczył bramkarza KKS-u uderzeniem z okolic narożnika pola karnego. Czy był to centrostrzał czy celowe uderzenie nie ma żadnego znaczenia. Wrzucił Krakowiakowi piłkę za kołnierz i ta wpadła pod poprzeczką jego bramki.

Prowadząca i grająca w liczebnej przewadze Stal kontrolowała grę już do końca. A kiedy w 85. minucie za brzydki faul na Soszyńskim czerwoną kartkę zobaczył Kalenik, stało się jasne, że tego meczu nasza drużyna już nie przegra. W końcówce spotkania arbiter wyrzucił z boiska Gawlika, którego ukarał po raz drugi żółtą kartką i KKS kończył mecz w ósemkę.

Stal Stalowa Wola awansowała do I ligi!!!

KKS 1925 KALISZ – STAL STALOWA WOLA 1:2 (1:0)

1-0 Sobol (3), 1-1 Górski (49 – rzut karny), 2-1 Górski (50)

KKS: Krakowiak – Smoliński, Gawlik, Kieliba – Białczyk (77 Koczy), Cierpka, Wysokiński (77 Kalenik) J.Staszak – Bednarski, Gordillo (54 Putno) – Sobol.

STAL: Smyłek – Kowalski (68 Ziarko), Oko (46 Banach), Furtak – Zaucha, Soszyński, Sukiennicki, Górski (77 Imiela), Urban – Chełmecki, Strózik (46 Pioterczak).

Sędziował Tomasz Frankowski (Toruń). Żółte kartki: Sobol, Gawlik – Sukiennicki, Oko. Czerwone kartki: Smoliński (49. minuta, faul), Kalenik (85. minuta, faul), Gawlik (90+1. minuta, druga żółta)