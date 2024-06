Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli zdecydowało 24 maja o utrzymaniu dotychczasowej bonifikaty w opłatach za mieszkania (38 gr za metr kw.). Wybrało też nową 10-osobową radę nadzorczą, z trzema nowymi twarzami. Po siedmiu latach rządów, we wrześniu ma też odejść prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Artur Pychowski. Ale sprawa nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona.

Tym razem walne nie obradowało w sobotę, od godzin porannych, ale w piątek, po południu. Porządek obrad, jak zwykle, zawierał standardowe punkty, składające się na podsumowanie minionego roku działalności SM. Doszedł do nich wybór nowej rady nadzorczej SM na kolejną, 3-letnią kadencję.

Odrzucony wniosek o nieprzyjęcie sprawozdania

Zebrani przyjęli więc trzy sprawozdania: rady nadzorczej za cały okres jej działalności (lipiec 2021 – maj 2024), zarządu z działalności SM w 2023 r. i sprawozdanie finansowe SM za ubiegły rok.

Jedna z uczestniczek walnego, Maria Mikuła, miała zastrzeżenia do sprawozdania rady nadzorczej, zarzucając mu, że jak w poprzednich latach, jest ogólnikowe i nic nie wnosi.

– Zaległości w opłatach rosną, a rada mówi o szczególnym nadzorze nad tym obszarem. Jak jest więc skuteczność tego nadzoru? Proponuję nie przyjmować sprawozdania rady nadzorczej – taki wniosek zgłosiła Maria Mikuła. Stosunkiem głosów 112 za, 34 przeciw, przy dwóch wstrzymujących, walne przyjęło jednak to sprawozdanie.

Stabilna i mocna

Zebrani przyjęli także sprawozdanie zarządu z działalności SM oraz sprawozdanie finansowe.

– Sytuacja spółdzielni jest stabilna, finansowo jesteśmy mocni, mamy dobre wskaźniki płynności i rentowności – zapewniał prezes zarządu Artur Pychowski.

Wyjaśniał, że 950 tys. zaległości wobec spółdzielni to długi stare i praktycznie już nieściągalne, a wielkość zadłużenia mieszkańców (na koniec marca br. wyniosło 3990 tys. zł) w stosunku do naliczeń maleje i utrzymuje się w granicach 7,2-7,4 proc. ich wysokości.

Operacje korzystniejsze od najmu

Podkreślił też, że po raz pierwszy zdarzyło się, by wpływy z operacji bankowych dokonywanych przez SM były większe od tych z najmu lokali. Jego zdaniem „to się już nie zdarzy”.

Prezes Pychowski odpowiedział również na zarzut, że choć w SM pracuje coraz mniej osób, to jest tu coraz większy fundusz płac i „znaczący wzrost wynagrodzeń”. Poinformował, że średnia płaca brutto (z odprawami i jubileuszami) wynosi w SM 6800 zł, a bez tych świadczeń – 6300 zł. I że są to kwoty zbliżone do średniej wojewódzkiej.

W spółdzielni pracuje obecnie 131 osób i taki poziom zatrudnienia ma się już utrzymać (od lat np. zasoby SM sprzątane są przez firmy zewnętrzne). Jest też zwyczaj, że pracownicy, którzy nabywają uprawnienie emerytalne mogą pracować jeszcze przez pół roku, a w szczególnych przypadkach nawet do 33 miesięcy.

Rekordowy zysk podzielony

W 2023 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli wypracowała rekordowo wysoki zysk netto (nadwyżkę bilansową) wynoszącą blisko 3 mln 221 tys. zł. Walne przyjęło propozycję podziału tej kwoty.

I tak 2 mln 38 tys. zł pójdzie na utrzymanie nieruchomości, co oznaczać będzie, że tegoroczna bonifikata w opłatach za mieszkania (38 gr za metr kw.) zostanie utrzymana także w roku 2025. Na centralny fundusz remontowy przekazano 550 tys. zł, na fundusz zasobowy – blisko 323 tys. zł, na pożytki z nieruchomości – 238 tys. zł, a na Spółdzielczy Dom Kultury – 61,5 tys. zł.

Dodajmy, iż pełniącą obowiązki dyrektora tej placówki jest do końca roku Izabela Lach (wieloletni dyrektor SDK Józef Sroka został w kwietniu wicestarostą niżańskim).

Absolutorium i co dalej?

Walne podjęło również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezes Artur Pychowski otrzymał 131 głosów za, 97 przeciw, przy 4 wstrzymujących się, a jego zastępca, Bogdan Wojtala – 153 głosy za, 66 przeciw, przy 14 wstrzymujących się.

Dla porównania: w 2023 r. absolutoryjny wynik Pychowskiego to 126-51-1, a Wojtali 130-47-2.

Tydzień przed walnym prezes Pychowski (od roku jest emerytem) zwrócił się do ustępującej rady nadzorczej o przedłużenie mu terminu zatrudnienia o kolejny rok. Rada zdecydowała jednak, że decyzję w tej sprawie podejmie już nowa rada wyłoniona 24 maja na walnym zgromadzeniu.

Jak się dowiadujemy, prezes Pychowski nie zamierza już ponawiać swego wniosku i jeśli nic się nie zmieni, to odejdzie ze stanowiska z końcem sierpnia br., po siedmiu latach rządów w SM (w przeszłości był też przewodniczącym jej rady nadzorczej). Niewykluczone jednak, że nowa rada wypowie się w sprawie jego dalszego zatrudnienia.

Stara-nowa rada nadzorcza

Walne wybrało nową radę nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgłoszono do niej 23 kandydatury (osoby, które zasiadały w radzie przez dwie kadencje nie mogły już ubiegać się o ponowny wybór).

A oto skład nowej rady: Józef Nowak i Zofia Partyka (osiedle Młodynie), Bożena Konopka (Poręby), Jan Przeszło i Krystyna Derlatka (Centralne), Dorota Łata (Wyzwolenia, Metalowców), Cezary Królik i Mirosław Kolasa (Pławo, Skarpa), Tadeusz Fietko (Śródmieście, Lasowiaków, Flisaków), Dominik Malinowski (Rudnik nad Sanem). Siedmioro wybranych zasiadało w radzie poprzedniej kadencji, nowe twarze to Zofia Partyka, Krystyna Derlatka i Dominik Malinowski.

Nowa rada zebrała się 27 maja na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając swoje władze oraz składy dwóch komisji: rewizyjnej i gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przewodniczącym rady pozostał Mirosław Kolasa, jego nowym zastępcą jest Jan Przeszło, a funkcję sekretarza dalej sprawuje Bożena Konopka. Komisją rewizyjną pokieruje Cezary Królik, a gospodarki i zasobami mieszkaniowymi – Józef Nowak.