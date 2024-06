Ponad 3,3 mln zł trafi do jednostek OSP z terenu powiatu niżańskiego. Zarząd Województwa Podkarpackiego, zdecydował o dofinansowaniu 113 projektów złożonych w ramach naboru, w tym 5 z terenu powiatu niżańskiego.

Przyznane środki pochodzą z funduszy unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia, a także na zakup nowych samochodów pożarniczych.

Do których jednostek trafią pieniądze? Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze otrzymała dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Całkowity koszt projektu 572 900,25 zł, wnioskowana dotacja z EFRR – 458 320,20 zł. Gmina Harasiuki – na „Rozwijanie systemu ratownictwa – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego oraz wyposażenie jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego”. Całkowity koszt projektu to 589 459,64 zł, wnioskowana dotacja – 483 557,31 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowem zrealizuje zadanie „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostki OSP Jeżowe poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Całkowity koszt projektu wynosi 909 324 zł, wnioskowana dotacja – 727 459,20 zł. Gmina Krzeszów – „Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla jednostki OSP z ternu Gminy Krzeszów”. Całkowity koszt projektu – 1 311 197,37 zł, wnioskowana dotacja – 850 000 zł. Gmina i Miasto Nisko: „Podniesienie efektywności działania systemu ratownictwa, przeciwdziałania zagrożeniom i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”. Całkowity koszt projektu – 999 690 zł, wnioskowana dotacja – 836 136,50 zł.

– Składam podziękowania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego panu Władysławowi Ortylowi i całemu Zarządowi Województwa Podkarpackiego za podjęcie decyzji dotyczącej wsparcia OSP i doposażenia wnioskodawców – powiedział starosta Robert Bednarz.