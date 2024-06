101 drużyn w 3 kategoriach wiekowych: U-8, U-10 i U-12 rywalizowało w podkarpackim finale 24. edycji Pucharu Tymbarku, rozgrywanym w maju na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

Puchar Tymbarku to największa w Europie impreza piłkarska dla dzieci. Organizowany jest przez PZPN od 2007 r. Sponsorem generalnym jest marka Tymbark.

W ubiegłorocznej edycji w rozgrywkach wzięła udział co czwarta szkoła podstawowa w Polsce, a w tej zgłosiło się jeszcze więcej drużyn! Dokładnie 11 200, co stanowi wzrost o 26 procent w stosunku do roku 2023.

– Puchar Tymbarku to niezwykła inicjatywa, docierająca z roku na rok do coraz większej liczby uczennic i uczniów szkół podstawowych. Jesteśmy dumni, że w realny sposób możemy przyczyniać się do aktywizacji ruchowej dzieci, wspierając ich rozwój nie tylko w zakresie sportowym, ale również społecznym – mówi wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego, Adam Kaźmierczak.

– Ruch i sport są ważnymi elementami dzieciństwa, bo to inwestycja w zdrowie i kształtowanie charakteru. Dla najlepszych to także możliwość uczynienia pierwszego kroku, żeby kiedyś zagrać w reprezentacji Polski, a historia Pucharu Tymbarku pokazuje, że to bardzo realne. To projekt, który niesie pozytywne efekty społeczne oraz sportowe, dlatego jako Tymbark już od 18 lat jesteśmy generalnym sponsorem rozgrywek – dodaje Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, do której należy marka Tymbark.

Zaczynali w Tymbarku, a dzisiaj są w reprezentacji Polski

Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku to była nie tylko doskonała okazja do zabawy w atmosferze sportowego święta dla młodych zawodników, trenerów i kibiców, ale również szansa na odkrycie talentów w początkowym etapie ich piłkarskiej pasji. Dzieci, które wyróżniały się umiejętnościami, mogą liczyć na zaproszenie na zgrupowanie Akademii Młodych Orłów, a w przyszłości również powołanie do reprezentacji Polski w różnych kategorii wiekowych. Już od etapu wojewódzkiego w wybranych miastach rozgrywki obserwowali skauci PZPN oraz lokalnych klubów.

W przeszłości w Turnieju Tymbarku brało udział wiele zawodniczek i zawodników, grających dzisiaj w najlepszych klubach w Europie, a także w reprezentacji. Dość wspomnieć, że 11 wywalczyło w ubiegłym roku awans na mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski prowadzoną przez selekcjonera Michała Probierza: Piotr Zieliński, Krzysztof Piątek, Adam Buksa, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Damian Szymański, Bartosz Slisz, Bartosz Salamon, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kiwior i Bartosz Bereszyński.

Już są zwycięzcami, ale ostatniego słowa nie powiedzieli

6 maja zwycięzcy finałów powiatowych na Podkarpaciu walczyli w Stalowej Woli o finał ogólnopolski, który odbędzie się w dniach 8-10 czerwca w Warszawie na PGE Narodowym. Najlepsze drużyny w kategorii U-10 i U-12 rozegrają mecze o pierwsze miejsca tuż przed spotkaniem towarzyskim Polska-Turcja.

Świetnie spisały się zespoły z naszego regionu. W kategorii U-10, pierwsze miejsce premiowane udziałem w finale ogólnopolskim zajęła drużyna Dwunastki Stalowa Wola, reprezentującą PSP 12 im. Jana Pawła II. W decydującym o pierwszym miejscu spotkaniu podopieczni trenera Wojciecha Fabianowskiego pokonali SMS Przemyśl 4:3, a wcześniej wygrali z SMS Dębica 4:2. Najlepszym bramkarzem został wybrany Filip Ryba z PSP 12 w Stalowej Woli.

– 7 z 10 chłopców jest w klasie sportowej. Prawda jest taka, że nie przygotowywaliśmy się specjalnie do tego turnieju, a wyszło tak dobrze – śmieje się opiekun zespołu, trener Wojciech Fabianowski. – Udział w finale wojewódzkim traktowaliśmy jako dobrą zabawę. Oczywiście, że każdy mecz chcieliśmy wygrać – to w sporcie normalnie – i tak się stało, ale naprawdę nie było żadnej napinki. I uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Świadczy o tym choćby fakt, że pokonaliśmy dwa SMS-y. Nieważne, jaki wynik uzyskamy w Warszawie. To są rozgrywki dziecięce. Kiedy jedni będą się cieszyć, drudzy będą płakać. To zrozumiałe, ale tak wyglada sport. Uczy nie tylko pokory, ale kształtuje charakter młodego człowieka. Na pewno będziemy walczyć, bo ambicji nikomu w tej drużynie nie brakuje. Zobaczymy, co uda się nam zwojować. Dla mnie chłopcy już teraz są zwycięzcami. Zagrają na Stadionie Narodowym i zobaczą mecz Polska – Turcja – mówił Wojciech Fabianowski.

Obudź się władzo! Macie najlepszą drużynę w województwie!

Również zwycięstwem zakończyła udział w finale wojewódzkim drużyna dziewcząt WKS Kurzyna U-8. Piłkarki trenera Rafała Dudka pokonały w finale PSP Krasne. Różnicą 9 goli… Królową strzelczyń została Magdalena Tryk. W 5 meczach zdobyła 17 bramek. Drugie miejsce w rankingu najlepszych strzelczyń zajęła jej koleżanka klubowa, Anna Mila – 12 bramek. Drużyna WKS Kurzyna zdobyła w turnieju najwięcej bramek i najmniej straciła.

Młode piłkarki trenują w sekcji dziewcząt WKS, są uczennicami szkół podstawowych w gminie Ulanów. Biorą udział w rozgrywkach ligowych na Podkarpaciu, mając za rywali takie drużyny jak m.in.: Stal Rzeszów i Stal Mielec. Kilka objętych jest szkoleniem na szczeblu województwa. Są w kadrach Podkarpacia, mimo że warunki do trenowania mają „pożal się Boże”. Infrastruktura piłkarska w Kurzynie pozostawia wiele do życzenia. Trener Rafał Dudek prowadzi treningi na tartanie. Nie ma jak inni orlika, czy zielonej murawy. Szkoła w Kurzynie liczy 136 uczniów. 80 trenuje piłkę nożną w WKS…

– Na innych spoglądamy z zazdrością, ale nie poddajemy się. Może w końcu ktoś w gminie dostrzeże problem. Przecież to chodzi o dzieci – mówi Rafał Dudek, trener zwycięskiej drużyny WKS Kurzyna. – Udział w Pucharze Tymbarku był dla dziewczynek dużym przeżyciem. Nic nie musiały udowadniać. Miały czerpać radość z gry i w każdym meczu, przez cały czas, dążyć do zdobywania jak największej ilości bramek. Bo co w piłce nożnej daje najwięcej radości, jak nie strzelenie goli? Czasem widząc bezradność rywalek, robiło mi się ich żal i wtedy ściągałem z boiska cztery najlepsze zawodniczki, żeby ułatwić im grę, żeby i one mogły się cieszyć ze zdobycia bramki. Po każdym spotkaniu stawaliśmy w kółeczku na boisku i oblewaliśmy się wodą – to było nagrodą za zwycięstwo (śmiech). Dziewczętom zrobiło się smutno, kiedy dowiedziały się, że mimo zwycięstwa, nie wezmą udziału w finale ogólnopolskim, bo w nim grają tylko drużyny z kategorii U-10 i U-12, ale do Warszawy jedziemy. Zorganizowaliśmy wyjazd dla całego zespołu i my też zasiądziemy na PGE Narodowym i oglądniemy mecz Polska – Turcja.

Srebrnymi medalistami wojewódzkiego czempionatu w kategorii U 10 zostały dziewczęta reprezentujące PSP 3 Nisko. W finale przegrały 0:1 z PSP 21 Rzeszów. Najlepszą zawodniczką turnieju w tej kategorii wiekowej została wybrana Natalia Tabaka. Na co dzień dziewczęta trenują w niżańskiej grupie ZKS Stal-Aquila Stalowa Wola.

Chłopcy

U-12: 1. SMS Resovia, 2. SMS Przemyśl, 3. PSP 1 w Brzozowie. Najlepszy zawodnik Karol Urban (SMS Resovia), król strzelców Wiktor Włodarski (PSP 15 w Krośnie), najlepszy bramkarz Adam Gazdowicz (PSP 1 w Brzozowie).

U-10: 1. PSP 12 w Stalowej Woli, 2. SMS Przemyśl, 3. SMS-iaki Dębica. Najlepszy zawodnik Michał Rędzio (PSP 12

w Stalowej Woli), król strzelców Oskar Błaszczyk (SMS Przemyśl), najlepszy bramkarz Filip Ryba (PSP 12 w Stalowej Woli).

U-8: 1. Jedynka Laszki, 2. SMS Kolbuszowa, 3. SMS Żak Przemyśl. Najlepszy zawodnik Tobiasz Kuta (PSP w Laszkach), król strzelców Adam Zięba (SMS Żak Przemyśl), najlepszy bramkarz Aleksander Płaza (SMS Kolbuszowa).

Dziewczęta

U-12: 1. PSP 2 SPEC Stal Łańcut, 2. Jedynka – PSP 1 Kolbuszowa, 3. Aktywny Junior PSP w Borowej. Najlepsza zawodniczka Gabriela Szałach (Aktywny Junior), 2. królowa strzelczyń Milena Mączka (PSP 2 SPEC Stal Łańcut), najlepsza bramkarka Julia Krogulec (Jedynka – PSP 1 w Kolbuszowej) Kolbuszowej).

U-10: 1. PSP 21 w Rzeszowie, 2. PSP 3 w Nisku, 3. Girl Power – PSP w Przecławiu. Najlepsza zawodniczka Natalia Tabaka (PSP 3 w Nisku), królowa strzelczyń Karmen Kudyba (PSP 21 w Rzeszowie), najlepsza bramkarka Hanna Czechowicz (PSP 21 w Rzeszowie).

U-8: 1. WKS Kurzyna, 2. PSP Krasne, 3. ZSP Morawsko/Tuczempy. Najlepsza zawodniczka Marika Gmyrek (PSP Krasne), królowa strzelczyń Magdalena Tryk (WKS Kurzyna), najlepsza bramkarka Nikola Dzięgielowska (ZSP Morawsko/Tuczempy).