50 lat po uruchomieniu, znany stalowowolski sklep spożywczy „LUX” przejdzie generalny remont i modernizację. 29 maja br. był ostatnim dniem pracy tej placówki przed wielką zmianą wystroju i kolorystyki bryły obiektu oraz aranżacji i wyposażenia wnętrza. 17 czerwca do pustego sklepu wejdą ekipy budowlane. Otwarcie popularnego „Luksa” planowane jest na drugą połowę września br.

Był to pierwszy samoobsługowy sklep spożywczy w Stalowej Woli. Ruszył w 1974 r. pod szyldem Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego, krótko był własnością stalowowolskiego oddziału Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem, a od lipca 1976 r. – PSS Społem Stalowa Wola. Nazywano go powszechnie – jak inne podobne sklepy w Polsce – Super Samem. Od lat to społemowski sklep nr 18 „LUX”.

Przypomnijmy też, iż 11 czerwca 2019 r., wieczorem, już po zamknięciu, w sklepie wybuchł pożar (przyczyną było zwarcie w instalacji elektrycznej). Ogień strawił dwie chłodnie, nadpalił kilka regałów i mocno osmolił całe wnętrze. Po szybkim remoncie „LUX” ruszył, ale generalna modernizacja i przebudowa placówki stała się koniecznością.

– Żeby było lepiej, to najpierw musi być trochę gorzej – mówi „Sztafecie” półżartem Jacek Nowicki, prezes zarządu PSS Społem w Stalowej Woli. – Przepraszamy klientów, bo sklep będzie wyłączony z użytku przez 3,5 miesiąca. Ale cieszymy się, bo to nie jest modernizacja samego sklepu, to jest zasadnicza przebudowa całego budynku „Luksa”. On będzie wyglądał zupełnie inaczej. Stanie się nowoczesny i elegancki, funkcjonalny i… sympatyczny. Zamieniamy szare na złote. Myślę, że nowy „LUX” bardzo spodoba się naszym stałym klientom i przysporzy nam kolejnych.

Nowa fasada sklepu będzie aluminiowo-szklana, trochę na wzór pobliskiej Hali Targowej (także należącej do stalowowolskiej „Społem”), od strony Rossmanna pojawią się panele fotowoltaiczne (umieszczone na wspornikach), elewacja budynku będzie docieplona, a wnętrze całkowicie zmodernizowane (nowe regały, lada mięsna, oświetlenie, urządzenia chłodnicze, posadzka itd.). Stylowo „LUX” ma przypominać „Justynę” – sklep „Społem” przy ul. Poniatowskiego. Po remoncie, do swoich lokali wynajmowanych w budynku sklepu, powrócą, poza bankiem, wszyscy dotychczasowi najemcy.

Koszt netto prac budowlanych, fotowoltaiki i nowego wyposażenia „Luksa” to ok. 3,5 mln zł. Pójdą na to m.in. wszystkie pieniądze, jakie PSS „Społem” dostała od miasta za niedawną sprzedaż budynku „Arkadii” (blisko 2,6 mln zł).

Wykonawca ma 90 dni na zakończenie wszystkich prac. Otwarcie super nowego „Luksa” nastąpi więc w drugiej połowie września br.