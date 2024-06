24 maja na placu Piłsudskiego w Stalowej Woli mieszkańcy, uczniowie oraz wszyscy chętni powyżej 16 roku życia wzięli udział w projekcie edukacyjny związanym z problematyką handlu ludźmi.

Escapetruck jest to projekt, który ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat handlu ludźmi. To projekt holenderskiej policji i fundacji Reshape przy współpracy ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce i Uniwersytetu Wrocławskiego. Do tego projektu dostała zaproszenie polska policja i straż graniczna.

– Escapetruck to nic innego jak pokój zagadek, umiejscowiony na naczepie pojazdu ciężarowego. Osoby, które będą chciały uczestniczyć w tej grze, w pierwszej kolejności usłyszą historię osoby, która padła ofiarą handlu ludźmi. Następnie ich zadaniem będzie rozwiązanie różnych zagadek mających na celu uwolnienie się z tych pomieszczeń. Aby rozwiązać zagadki ważna jest współpraca, logiczne myślenie a także szybkość opowiedziała aspirat Małgorzata Kania oficer prasowy KPP w Stalowej Woli.

W projekcie wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół nr 1, popularnego „Sikora”. Uczniowie klas mundurowych spróbowali swoich sił w wydostaniu się z escapetruck-a.

– Interesują mnie takie rzeczy, bo swoją przyszłość wiążę z policją, dlatego wzięłam w tym udział. Pierwsze dwa pomieszczenia były łatwe, bo w pierwszym tylko słuchałyśmy historii i wyłapywałyśmy liczby, a w drugim pomieszczeniu musiałyśmy odszukać zdjęcia, odszukać liczby i ułożyć z nich kod. W trzecim pomieszczeniu nie wiedziałyśmy co zrobić, szukałyśmy czegokolwiek i nie znalazłyśmy niestety odpowiedzi – opowiadała Kinga Kojder uczennica ZS nr 1 w Stalowej Woli.

Jak podkreślają organizatorzy oraz stalowowolska policja handel ludźmi to ciężki temat, ale należy o nim mówić, żeby ludzie mieli świadomość, że taki proceder istnieje i każdy z nas wyjeżdżając za granicę, np. w celach zarobkowych może paść jego ofiarą.

– Handel ludźmi to dochodowy biznes grup przestępczych. To trzeci w kolejności po handlu narkotykami i bronią proceder. Każdy z nas pracujący czy wyjeżdżający za granicę, młodsi czy starsi możemy stać się ofiarą niewolniczej pracy, pracy ponad siły, wykorzystywania w seksbiznesie. W skali globalnej to 49 do 50 milionów osób, które padają ofiara handlu ludźmi. Statystyki co do zysku też są ogromne, to około 32 miliardy dolarów rocznie, a Europa ponad 2,5 miliarda euro. Jeśli są tak ogromne zyski, to ten proceder musi kwitnąć i cały czas ewoluuje. Przestępcy dostosowują się do sytuacji. Młodzi ludzie wyjeżdżają za chlebem, czasami nawet nieświadomie padają ofiarą takiego właśnie procederu. Wyjeżdżają i nie sprawdzają miejsc do których jadą, osób które tę pracę im załatwiły. Później żeby udało nam się wyjść z tego procederu i wrócić do normalności to jest bardzo trudno, taka trauma zostaje na całe życie – podsumował asp. szt. Robert Kotwica z KPP w Stalowej Woli.

Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, to przestępstwo rażąco naruszające podstawowe prawa człowieka. Najczęściej ludzie są wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa i popełniania przestępstw. Zanim wyjedzie się do pracy trzeba sprawdzić czy jest ona legalna, poinformować rodzinę gdzie się wyjeżdża, sprawdzić pośrednika pracy, upewnić się, że pracodawca istnieje i zostawić rodzinie swój adres. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi pomaga osobom rozważającym możliwość wyjazdu za granicę do pracy oraz takim, które padły ofiarą handlu ludźmi. Również Fundacja La Strada zajmuje się pomocą pokrzywdzonym w tym procederze.

Na placu Piłsudskiego w Stalowej Woli w wydarzeniu oprócz escapetrucka swoje stanowiska miał Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Tarnobrzegu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ze Stalowej Woli, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przemyślu i w Stalowej Woli, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie i wolontariusze z fundacji DKMS.