Na ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego rajcy przegłosowali wysokość wynagrodzenie dla starosty Janusza Zarzecznego. W uchwale zaproponowano zarobki na poziomie maksymalnym dla powiatów o liczbie mieszkańców od 60 do 120 tysięcy. A co za tym idzie pensja starosty tj. wynagrodzenie zasadnicze plus dodatek funkcyjny i dodatek specjalny oraz dodatek stażowy, wyniesie 20 130 złotych.

O uzasadnienie wysokości wynagrodzenia dla starosty stalowowolskiego poprosił radny Andrzej Szlęzak.

– Mogę uzasadnić tylko w ten sposób, że jest zaproponowana maksymalna wysokość wynagrodzenia pana starosty, wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów, z ustawy o pracownikach samorządowych. Pod względem formalnym w ten sposób mogę to uzasadnić – mówi sekretarz powiatu Krzysztof Żminda.

Na co radny Szlęzak stwierdził, że jeżeli proponowane jest wynagrodzenie w maksymalnej skali to powinno być związane z maksymalnymi osiągnięciami w zakresie funkcjonowania starostwa, które upoważniałyby do takiego wynagrodzenia. Radny Szlęzak zwrócił się do starosty o wskazanie takowych osiągnięć.

Starosta Janusz Zarzeczny podkreślił, że podczas obrad wielokrotnie były przedstawiane podsumowania dotyczące m.in. zrealizowanych przez powiat inwestycji. Nadmienił również, że podsumowanie ubiegłej kadencji zostało szczegółowo przedstawione w formie wydawnictwa, do zapoznania się z którym zachęcał radnego.

– Jeśli chodzi o ostanie pięciolecie na inwestycje wydaliśmy ponad 160 mln zł. Zrobiliśmy wiele kilometrów dróg, termomodernizację szkół, w szpitalu zrobiliśmy inwestycje na 62 mln zł i dalej cały czas się rozwijamy w tym kierunku, jak na możliwości powiatu są to ogromne osiągnięcia. Powiat stalowowolski przez ostatnie 5 lat plasował się w pierwszej dziesiątce powiatów w Polsce w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców. Jesteśmy cały czas w czołówce, od wielu lat – mówił Janusz Zarzeczny.

Starosta zaznaczył także, że plany na przyszłość również są ogromne. – Na ten rok przeznaczyliśmy, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, kwotę ponad 63 mln zł – na inwestycje więc idziemy na prawdę dobrym tempem, rozwijamy się bardzo solidnie – mówił Janusz Zarzeczny. Zabezpieczone pieniądze mają zostać zainwestowane głównie w oświatę, służbę zdrowia i drogownictwo.

Wynagrodzenie miesięczne starosty stalowowolskiego od dnia 07 maja 2024 r. przedstawia się następująco: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnego poziomu przewidzianego dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. – w kwocie 10 430 zł, dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnego poziomu przewidzianego dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. – w kwocie 3 450 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4 164 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 086 zł. Łączne wynagrodzenie starosty stalowowolskiego po wyłączeniu dodatku za wieloletnią pracę wynosi 18 044 zł.

Ostatecznie „za” głosowało 19 radnych, „przeciw” 1, 1 radny nie oddał głosu.