W niedzielę 19 maja br. w miejscu nieistniejącej wioski Brzóza nieopodal Radomyśla nad Sanem, w leśnych ostępach została odprawiona uroczysta msza święta w intencji zmarłych i osób, które kiedyś zamieszkiwały tę osadę. Mszę odprawił ks. Damian Zieliński – Dyrektor Domu Rekolekcyjnego „Augustianum” w Radomyślu nad Sanem.

W tym corocznie odprawianym nabożeństwie uczestniczyli samorządowcy: przewodniczący rady gminy Krzysztof Sioda, wójt gminy Jan Pyrkosz, radna sejmiku wojewódzkiego Kamila Piech, radna powiatu stalowowolskiego Leokadia Gugała, z-ca wójta Izabela Szałaj, sekretarz gminy Magdalena Nowak – Wojtala, sołtys sołectwa Radomyśl Julian Geneja i sołectwa Pniów Bogdan Oszust oraz pan Zygmunt Janoszek – inicjator tej uroczystości, a także liczna miejscowa i okoliczna ludność. Obecni byli również harcerze ze Szczepu „Bieszczadnicy” z Woli Rzeczyckiej i członkowie radomyskiej orkiestry dętej, która zadbała o muzyczną oprawę liturgii. Były także dwa poczty sztandarowe z kół łowieckich: „Nadwiślańskie” z Radomyśla i „Tur” z Zaklikowa.

Po mszy radna Kamila Piech oraz wójt Jan Pyrkosz złożyli podziękowania księdzu dyrektorowi za odprawienie nabożeństwa, a panie z koła gospodyń wiejskich z Radomyśla zaprosiły na poczęstunek.

Brzóza to nieistniejąca obecnie wioska oddalona ok. 1 km od Radomyśla nad Sanem. W okresie zaborów była to wioska nadgraniczna w której mieścił się posterunek straży celnej galicyjskiej. W okresie jej najlepszego rozkwitu we wsi istniał tartak, młyn zbożowy oraz cegielnia. W roku 1944 istniał tu niewielki szpital polowy żołnierzy sowieckiej armii. W latach pięćdziesiątych XX w. wieś decyzją władz PRL została zlikwidowana w związku z budową poligonu wojskowego w pobliskich lasach lipskich.

Przy leśnej drodze, z inicjatywy pana Zygmunta Janoszka, znajduje się kapliczka na drewnianym słupie, która została zamontowana 20 lata temu, jako upamiętnienie dawnej osady.