Podwórko przy ulicach Staszica 16,18 oraz Popiełuszki 5 w Stalowej Woli przeszło modernizację. Inwestycja pochłonęła nieco ponad 3 mln zł, z czego dotacja z Polskiego Ładu to 1 mln 250 tys. zł, środki własne gminy to – 1 mln 750 tys. zł. Zadanie realizowane było przez 13 miesięcy a więc od 28 kwietnia 2023 roku do 28 maja 2024 roku.

– To jedno z trzech dużych podwórek, które od lat oczekiwały zmian. Mogły one nastąpić dzięki rządowemu programowi Polski Ład. Przez samych mieszkańców ta zmiana wnioskowana była od 25 lata. Kto pamięta jeszcze jak wyglądała sytuacja sprzed ponad roku – to bardzo wysokie krawężniki, zaniedbana przestrzeń, brak odwonienia, duże kałuże, brak zagospodarowania, brak chodników, niebezpieczna sytuacja, brak doświetlenia, brak małej infrastruktury, która poprawia codzienny komfort funkcjonowania takich podwórek – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Miasto na rewitalizację podwórek pozyskało z Polskiego Ładu 5 mln zł. Pierwsze z ich czyli Staszica 16, 18, Popiełuszki 5 właśnie zostało oddane do użytku, dwa pozostałe to te znajdujące się przy ulicach Wolności i Mickiewicza oraz Popiełuszki 41 i wzdłuż bloków na ulicy Ofiar Katynia.

W ramach inwestycji na zrewitalizowanym podwórku wykonano szereg istotnych działań, których nie widać, tj. infrastruktura podziemna, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, sieci dotycząc uzbrojenia przyblokowego. Ponadto w przyblokowej przestrzeni pojawiło się nowe oświetlenie, utworzono 85 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych, powstały chodniki, centralny plac rekreacyjny. Nie zabrakło też nowych nasadzeń, w tym 22 drzew, 1500 krzewów. Pojawiły się ławki, kosze na śmieci, zadaszona wiata rowerowa, nowa pergola śmietnikowa oraz 22 nowe lampy.

– To tworzy całą przestrzeń, która pomiędzy blokami została zaprojektowana z dużym kompromisem pomiędzy koniecznością utrzymania terenów zielonych, przebudową infrastruktury podziemnej, a miejscami parkingowymi, które w tej części miasta są bardzo mocno oczekiwane. Trudno spełnić taki kompromis, bo zawsze jest tak, że część mieszkańców chce więcej miejsc parkingowych, część osób chce więcej zieleni. Ten kompromis został spełniony można powiedzieć po równo, dlatego, że 50 proc., tej powierzchni, która jest na tym podwórku jest to powierzchnia biologiczne czynna. Mamy tutaj sporo zieleni, natomiast na jesieni, na wiosnę przyszłego roku w tych pasach gdzie dzisiaj jest trawnik będą dosadzane również drzewa. Dajemy sobie takie trzy miesiące aby mieszkańcy ocenili ten teren, to miejsce jak ono ma wyglądać – mówił prezydent Nadbereżny.

Poseł Rafał Weber podkreślał, że rewitalizacja podwórek nie jest łatwa bo trzeba pogodzić oczekiwania różnych mieszkańców. Zaznaczył, że programy stworzone przez rząd PiS pozwalają na poprawę jakości życia i pozwalają m.in. na takie inwestycje blisko okien mieszkańców.