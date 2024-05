… i w sobotę ze zwycięzcą spotkania KKS 1925 Kalisz – Polonia Bytom w finale zagramy, a po meczu zaśpiewamy, że do I ligi po 14 latach wracamy…

Czy tak właśnie się stanie? Zobaczymy. Wciąż do tego droga długa i wyboista. W środę, 29 maja odbędą się dwa półfinały barażowe o I ligę. O godzinie 16 w Kaliszu trzeci zespół ligowej tabeli, KKS 1925 zmierzy się z szóstą drużyną, Polonią Bytom, a o godz. 18.45 rozpocznie się spotkanie naszej Stali z Chojniczanką – pod warunkiem, że w Kaliszu spotkanie zakończy się w regulaminowym czasie gry. Jeżeli nie, to rozpoczęcie meczu w Stalowej Woli opóźni się. Wszystko w związku z telewizyjnymi transmisjami z obydwu baraży.

Z ligi Stal po meczach z Chojniczanką ma dobre wspomnienia. W pierwszej rundzie „zielono-czarni” pokonali drużynę z województwa pomorskiego 5:2. Wynik otworzył w 21. Adam Imiela, a przed przerwą drugiego gola dla Stali zdobył z rzutu karnego Jakub Kowalski. W 47. minucie prowadzenie podwyższył Piotr Rogala. Chojniczanka wróciła do gry w 74. minucie, kiedy ładnie zza pola karnego wycelował Mikołajczyk, ale to Stal ponownie była tym zespołem, który umieścił piłkę w bramce (Kisiewicz 83). W końcówce spotkania sędzia podyktował dwa karne, jeden dla gości – trafił Mikołajczak, drugi dla gospodarzy – trafił i ustali wynik mecz Kowalski.

Na wiosnę w Chojnicach było 1:1. Chojniczanka objęła prowadzenie już w 4. minucie (Grzegorz Szymusik), a wyrównującą bramkę zdobył dwie minuty przed końcem podstawowego czasu gry, Damian Oko. Obie bramki padły po stałych fragmentach gry i celnych „główkach”. Kto wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji, ten zamelduje się w finale baraży, który zostanie rozegrany w sobotę, 1 czerwca o godz. 16.30.

Mecz Stali z Chojniczanką poprowadzi Łukasz Kuźma, który od czterech lat jest arbitrem Ekstraklasy. 33-letni sędzia z Białegostoku był rozjemcą w 4 meczach z udziałem „Stalówki”, ale nigdy nie prowadził meczu na stadionie w Stalowej Woli.