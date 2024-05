ŁKS Łowisko nie poradził sobie w domu z LZS-em Zdziary i bardzo słono może za to zapłacić na zakończenie sezonu.

Lider stracił prowadzenie kilka minut przed końcem. Wyrównującą bramkę dla gości zdobył Damian Sałek. Były piłkarz „Stalówki” sprawił radość nie tylko swoim kolegom z drużyny i trenerowi Pawłowi Szafranowi, ale także, a może nawet najbardziej drużynie Sokoła, która w ostatniej serii pauzowała. Niżanie tracą do ŁKS-u dwa punkty, ale mają rozegrany jeden mecz więcej. W sobotę, 1 czerwca Łowisko jedzie do najlepiej punktującej w rundzie rewanżowej Stali Gorzyc, której trenerem jest Paweł Wtorek, były opiekun Sokoła. I pewne jest, że jego podopieczni zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby trzy punkty zostały w Gorzycach.

Niestety, kolejny raz piłkarskie boisko stało się… ringiem. Tym razem w Kłyżowie, gdzie San podejmował rezerwy Stali. Po meczu jeden z miejscowych piłkarzy uderzył w twarz zawodnika ze Stalowej Woli. Obserwatorem meczu był doświadczony sędzia Mariusz Kunysz, który w swojej bogatej karierze sędziowskiej chleb z niejednego boiska piłkarskiego jadł, więc zakładamy, że w odpowiedni sposób opisze zdarzenie, a później wydział dyscypliny stalowowolskiego podokręgu przykładnie ukarze agresywnego gracza.

Wyniki 26. kolejki:

Stal Gorzyce – Transdźwig Stale 4:0 (2:0), Carvalho (16, 50), Horajecki (25), Toś (58 – karny)

Azalia Wola Zarczycka – Sparta Jeżowe 2:3 (0:0), Krupa (59), Kmiotek (82) – Wojtanowicz (50), Sudoł (64), Gielar (85)

KS Jarocin – Jeziorak Chwałowice 3:2 (1:2), Góreczny (24), Wtorek (52), M.Szpyra (90+3) – Oczkowski (21), Maj (32)

Siarka II – Pogoń Lezajsk 1:3 (0:2), Maj (58) – A.Drożdżal (14), Stefan (38), Czado (90+4)

ŁKS Łowisko – LZS Zdziary 2:2 (0:1), Olko (50), Jarosz (65) – Łuczak (23), Sałek (89), San Kłyżów – Stal II 3:3 (2:3), Siek (36), Kata (43), Studnicki (57) – Rębisz (13, 25), Marchut (19)

Tanew Wólka Tanewska – Stal Nowa Dęba 0:3 (0:1), Stypka (77, 86), Stochmal (11),

Pauzował Sokół Nisko.

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 32 – Łuczak (LZS Zdziary), 31 – Wach (ŁKS), 23 – Rębisz (Stal II), 17 – Kelechi.

27. kolejka, 29 maja: Zdziary – Stal G. (17.45), 30 maja: Łowisko – Azalia (15), Pogoń – Jarocin (16), Stal ND – San (17), Stal II – Siarka II (17), Jeziorak – Sparta (17), Sokół – Tanew (18), pauzuje Transdźwig.

28. kolejka, 1 czerwca: Azalia – Jeziorak (17.30), Jarocin – Stal II (17), Stal G. – Łowisko (17), 2 maja: Siarka II – Stal ND (11), Sparta – Pogoń (17), San – Sokół (17), Tanew – Transdźwig (17), pauzuje LZS Zdziary.