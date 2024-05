Space 4 Talents to nazwa projektu, który realizowany będzie w Stalowej Woli. Miasto na ten cel w ramach Programu Europejskie Inicjatywy Miejskie otrzymało jako jedno z 22 miast w Europie dofinansowanie przyznane przez Komisję Europejską.

Ten projekt ma na celu opracowanie modelu przyciągania i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku Stalowej Woli, projekt ten skoncentruje się na tworzeniu warunków dla rozwoju nowoczesnego i zaawansowanego przemysłu nowych technologii, w tym kosmicznego. Całkowity budżet projektu wynosi 6 227 384 euro, z czego dofinansowanie stanowi 80 proc., czyli 4 981 907,20 euro.

Siedzibą projektu ma być Akcelerator Przemysłowy Agencji Rozwoju Przemysłu.

– To wielki krok naprzód dla Stalowej Woli. Dzięki projektowi Spaces 4 Talents nasze miasto ma szansę stać się ważnym ośrodkiem przemysłu kosmicznego w Polsce i Europie. Wierzę, że

to przedsięwzięcie przyciągnie młode talenty, stworzy nowe miejsca pracy i przyczyni się do dynamicznego rozwoju naszego regionu – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Projekt podzielony został na dwa etapy, z czego etap I to etap inicjujący, który potrwa od 1 czerwca 2024 r. do 30 listopada 2024 r., a etap II to etap realizacji, planowany termin od 1 grudnia 2024 r. do 29 lutego 2028 r., po zakończeniu tego okresu planowana jest kontynuacja projektu.