Kołobrzeg to jedno z najchętniej odwiedzanych miast na polskim Wybrzeżu. Może się poszczycić długą i bogatą historią, a ponadto jest pełne atrakcji turystycznych. Niewątpliwym atutem Kołobrzegu są również piękne plaże. Kołobrzeg to idealne miejsce na rodzinne wakacje. Bardzo ważne jest zakwaterowanie, aby zapewnić całej rodzinie komfort i spędzić miło czas. Podpowiadamy zatem, na jakie apartamenty warto się zdecydować podczas pobytu w Kołobrzegu.

Kołobrzeg – apartamenty do wynajęcia w świetnej lokalizacji

Jeśli wybierasz się na rodzinne wakacje, to wynajmij apartament w Nad Parsętą w Kołobrzegu. Tym, co wyróżnia apartamenty, jest doskonała lokalizacja – zaledwie 200 metrów od starówki, a jednocześnie nad malowniczym brzegiem Parsęty.

Wystarczy 10 minut spacerem, aby dotrzeć do najważniejszych atrakcji miasta, czyli: latarni morskiej, molo i miejskiej plaży. Po kilku minutach spacerowania dojdziesz natomiast do Muzeum Oręża Polskiego, miejskiego ratusza, Baszty Lontowej czy uwielbianego przez dzieci oceanarium.

Kolejne atrakcje, które musisz odwiedzić podczas pobytu w Kołobrzegu, to Muzeum Bursztynu, Park Linowy, Dom do góry nogami czy też Kołobrzeski Skansen Wodny. Okolica sprzyja również aktywności fizycznej. Możesz wypożyczyć rowery lub kajak, a także przepłynąć się tramwajem wodnym, a to przecież tylko kilka proponowanych aktywności.

Nad Parsętą – przestronne apartamenty do wynajęcia w Kołobrzegu

Podczas rodzinnych wakacji najbardziej liczy się wygoda. Sprawdzi się przestronny, dwupokojowy apartament zlokalizowany w samym sercu miasta. Co istotne – apartament wyposażony we wszelkie niezbędne sprzęty i akcesoria, ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Apartamenty Kołobrzeg urządzono w nowoczesnym stylu i zaprojektowano w taki sposób, aby zagwarantować gościom maksymalny komfort i prywatność.

Apartamenty w Kołobrzegu to nie tylko obiekty noclegowe. To miejsce, gdzie możesz odpocząć i zregenerować siły. Dla gości przygotowano bowiem ofertę pakietów SPA. W samym Kołobrzegu występują źródła wody mineralnej, solanki i borowiny.

W apartamentach panuje rodzinna i przytulna atmosfera, co pozwala szybko się zaaklimatyzować i poczuć jak u siebie w domu. Bezpłatne wi-fi daje swobodę korzystania z urządzeń, wymagających połączenia z Internetem.

Co warto zobaczyć z dziećmi w Kołobrzegu? Apartament w pobliżu najważniejszych atrakcji ułatwi zadanie

Wybierając się nad morze, warto mieć jakiś plan ramowy zwiedzania. Dzięki temu lepiej zaplanujesz wakacje, unikniesz nerwówki i zadowolisz najmłodszych członków rodziny (a to więcej niż połowa sukcesu!).

Oto kilka pomysłów, co warto pokazać dzieciakom w Kołobrzegu:

Muzeum 6D – Maszoperia w Kołobrzegu;

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu;

Muzeum Patria Colbergiensis w Kołobrzegu (opowiadające o historii miasta);

Park linowy;

Bastion wojskowy w Kołobrzegu;

Skansen Morski w Kołobrzegu (Port Rybacki).

Atrakcji w miejscowości Kołobrzeg jest oczywiście o wiele więcej. Warto dopasować je do zainteresowań dziecka. Sprawdzić, w jakich dniach i godzinach funkcjonują placówki oraz rozsądnie zaplanować zwiedzanie (nie wszystko w jeden dzień).