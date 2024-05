Zarzut pobicia usłyszało dwoje mieszkańców Tarnobrzega, 30-latka i jej 46-letni partner, którzy zaatakowali i kopali po całym ciele dwóch mężczyzn.

We wtorek, 21 maja, policjanci z wydziału kryminalnego dostali informację, że na tarnobrzeskim osiedlu Wielowieś, zostali pobici dwaj mężczyźni. Jeden z poszkodowanych ze złamaniem żeber trafił do szpitala. Śledczy ustalili, że sprawcami pobicia była 30-letnia kobieta i jej 46-letni partner. Z ustaleń wynikało, że sprawcy zaatakowali dwóch mieszkańców Tarnobrzega. Najpierw kopali obu mężczyzn po całym ciele, a następnie 46-latek, wyciągnął drewniany trzonek od siekiery i okładał nim starszego mężczyznę. 64-latek, ze złamaniem żeber trafił do szpitala.

Z ustaleń wynikało, że para napastników zaatakowała obu poszkodowanych ponieważ obraźliwe nazwali kobietę i nie chcieli z nią pić alkoholu. Tarnobrzescy policjanci zatrzymali 30-letnią mieszkankę Tarnobrzega i jej 46-letniego partnera. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania przedstawiono im zarzut pobicia, do którego się przyznali.

Prokurator zastosował wobec sprawców dozór policyjny, zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zakaz opuszczania kraju. O ich losie zdecyduje sąd. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat.