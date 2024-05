XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli już za nami. Odbywał się on pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.

W MBP odbywały się zajęcia skierowane do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, spotkania dla dorosłych w ramach Klubu Podróżnika i Kafejki Historycznej, zorganizowano też tematyczne wystawy.

Na finał akcji bibliotekarze przygotowali wydarzenie „Łączy nas wspólna przestrzeń”. W holu na parterze biblioteki stanęła wystawa zatytułowana „W bibliotece zawsze jest czas i miejsce na…”, która dostępna będzie do końca maja.

– Uczniowie klas Ib i IIIa z PSP nr 2 uczestniczyli w spotkaniu „Biblioteka na straży emocji: Jak rozprawić się z lękiem”. Rozmawialiśmy o emocjach i próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Drugoklasiści z PSP nr 11 wzięli udział w zajęciach „Biblioteka vs Nowe technologie”. Uczniowie wykonywali zakładki do książek oraz magnetyczne notesy, wykorzystując do tego ilustracje ze starych, zniszczonych woluminów oraz płyt CD, a także zmierzyli się z atrakcjami przygotowanymi przez Stalowowolskim Centrum Aktywności Lokalnej – mieli możliwość sprawdzenia jaką świetną rozrywką są google VR, co można wykonać za pomocą długopisów 3D, skorzystać z gry piłkarzyki i konsoli do gier. Czekał na nich także popcorn. Dzieci z Przedszkoli nr 3, 9 i 12, oczarowaliśmy teatrem ilustracji. Naszym spotkaniom towarzyszyły następujące opowieści: bajki kamishibai „Kicia Kocia w bibliotece” Anity Głowińskiej i „Calineczka” wykonane przez Oliwię Dryniak oraz „O wilku i siedmiu koźlątkach” i „Brzydkie Kaczątko”. Po zakończeniu teatrzyku nasi goście mieli jeszcze jedną niespodziankę – bajkową fotobudkę i zabawne przebieranki. Przedszkolaki wykazały się kreatywnością w doborze strojów i z radością pozowały do zdjęć, które będą dla nich miłą pamiątką z wizyty w bibliotece – informuje MBP w Stalowej Woli.