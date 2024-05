17 maja 2024 roku w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Apel był okazją do wręczenia odznaczeń oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe.

Na uroczystą zbiórkę przybyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowych oraz służb mundurowych.

– Dla nas strażaków każdy dzień, jest dniem poświęcenia. Codziennie wkraczamy w świat niebezpieczeństwa, gotowi oddać wszystko by ratować innych. To nasza misja, która nie zna dni wolnych, w której nie ma miejsca na zwątpienie, ani strach. Mimo, że nasza służba jest pełna wyzwań i ryzyka, każdego dnia czujemy się dumni, że możemy służyć naszej społeczności. Jesteśmy częścią wspólnoty, której zadaniem jest ratowanie, ochrona i pomoc. Jestem głęboko wdzięczny za wasze oddanie oraz za to, że mogę być częścią tak wspaniałego zespołu – mówił komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli brygadier Szczepan Kozioł.

– Chciałbym podziękować za ostanie cztery lata, te wymagające, które się zaczęły od pandemii i potem wybuch wojny na Ukrainie. Przez te 4 lata mam świadomość, że realizowaliśmy niejednokrotnie zadania wykraczające poza nasze kompetencje, daliśmy radę sprostać tym ciężkim wymaganiom i jestem przekonany, że to podkreśla naszą mobilność, naszą dyspozycyjność i to właśnie dzięki temu mamy takie wysokie poparcie – mówił zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Rzeszowie brygadier Adam Wiśniewski.

Ważną częścią piątkowej uroczystości było wręczenia odznaczeń oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali: mł. bryg. Krystian Bąk, kpt. Tomasz Brodowski, mł. kpt. Bogusław Rzeźnicki, asp. sztab. Damian Andreasik, asp. sztab. Damian Żak. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali: st. kpt. Zbigniew Wróbel, mł. kpt. Piotr Wilk, st. ogn. Marcin Buczek, st. ogn. Paweł Cebulak, st. ogn. Sylwester Jarosz.

Natomiast Odznaką Świętego Floriana „Za zasługi dla Społeczności Lokalnej” odznaczeni zostali: bryg. w st. spocz. Robert Lebioda oraz dh. Bronisław Ślusarczyk. Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali: stopień kapitana – mł. kpt. Tomasz Brodowski, stopień mł. kapitana – asp. Paweł Kuliński (awans został wręczony podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 4 maja w Warszawie),

stopień aspiranta – mł. asp. Damian Kobylarz, mł. asp. Marcin Kopacz, stopień starszego ochmistrza – Dawid Błażejowicz, Jerzy Buchnat, Bogusław Mucha, Damain Szado, młodszego ochmistrza – sekc. Wojciech Niedziałek, sekc. Przemysław Skrzypek, starszego sekcyjnego – Mariusz Chwieja, starszego strażaka – Dawid Cichoń, Konrad Duma, Paweł Główka.

Tytuł Super Strażaka Roku otrzymał mł. bryg. Maciej Zamojcin dowódca JRG2 w Stalowej Woli.