Trwa nabór do IX edycji Relacji. Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „możliwość schronienia”. Nabór spektakli trwa do 20 czerwca 2024.

Relacje. Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne to ogólnopolski festiwal dla amatorskich zespołów teatralnych. W ciągu dziewięciu lat festiwal rozrósł się – przybyło wydarzeń towarzyszących, zgłasza się coraz więcej zespołów, które chcą zaprezentować efekty swojej teatralnej pracy.

– Tematem przewodnim IX edycji jest „możliwość schronienia”, a wypłynął on z inspiracji opowiadaniami Brunona Schulza „Emeryt” i „Samotność” oraz opowiadaniem „Schron” Franza Kafki. Bohaterowie tych utworów, przygotowując się do starości, mówią o potrzebie zapasów na trudny czas, gromadzenia plonów życia, zadbanych, wypielęgnowanych relacji. Czasem jednak przygotowanie do starości polega na budowie schronu – zamkniętej bezpiecznej przestrzeni. Refleksje te zebrała Aleksandra Smusz w artykule pt. Wariacje na temat starości w opowiadaniach Brunona Schulza (w: Starość i młodość w literaturze i kulturze pod red. Michała Kurana, 2016): Mówiąc o potrzebie robienia zapasów na chude lata, najpewniej miał na myśli konieczność przygotowania się do starości – przede wszystkim pod względem relacji z ludźmi, co stanowić miałoby jedyny sposób na uniknięcie samotności w jesieni życia – informują organizatorzy.

Szczegóły dotyczące naboru, a także regulamin i karta zgłoszenia, dostępne są na stronie: www.relacjemst.pl