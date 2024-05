Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej istniejącego boiska do piłki nożnej, wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, wymiana wyposażenia boiska wielofunkcyjnego, remont zaplecza sanitarno-szatniowego, wymiana ogrodzenia i oświetlenia – to zakres prac przewidzianych do realizacji przy modernizacji orlika.